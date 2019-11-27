Mersin'in asırlık çınarı eski günlerini arıyor

-94 yıllık mazisi ile bir zamanlar Süper Lig'de büyük takımların korkulu rüyası olan Mersin İdmanyurdu, yeni adı İçel İdmanyurdu ile eski günlerini arıyor.

2013-2014 sezonunda 28 yıllık hasrete son vererek Süper Lig´e çıkan Mersin İdmanyurdu iki sezon sonra yeniden 1´inci Lig´in yolunu tuttu. Bu sezondan sonra ekonomik ve yönetim krizi yaşamaya başlayan kırmızı şeytanlar, bir sonraki yıl TFF 2'nci Lig'e düştü. TFF 2´nci Lig Kırmızı Grupta istediği sonuçları alamayan Mersin İdmanyurdu, aldığı puan silme cezaları nedeniyle haftalar önce küme düştü. Normal şartlarda 3´üncü Lig'de mücadele etmesi gereken Mersin İdmanyurdu´na, FIFA'dan bir ceza daha geldi. Gelen cezalar nedeniyle önce Bölgesel Amatör Lig'e ardından da Süper Amatör Lig'e düşürülen Mersin İdmanyurdu, 55 yıl sonra amatör ligde mücadele etmeye başladı. Kulübün içinde bulunduğu durumu göz önünde bulunduran yöneticiler yeni bir formül aramaya başladı. Bölgesel Amatör Lig´de (BAL) mücadele eden İçelspor ile yapılan görüşmelerin ardından Mersin İdmanyurdu ismi dondurularak birleşme kararı alındı. Yeni adı İçel İdmanyurdu ile BAL´da yola devam eden kırmızı şeytanlarda hedef önce 3´üncü Lig´e ardından Süper Lig´e çıkmak. Şu an BAL´da çıktığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik alan kırmızı şeytanlar 26 puanla zirvede yer alıyor. Kırmızı şeytanlar bu karşılaşmalarda kalesinde sadece 1 gol gördü.

"KENT DİNAMİKLERİNDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Kulüp yöneticisi Ümit Saltık, amaçlarının Mersin İdmanyurdu ismini yaşatmak olduğunu söyledi. İçelspor olarak takımı Süper Amatör Lig´den devraldıklarını, şehrin bu yönde bir talebi olduğunu dile getiren Saltık, "Mersin´i hak ettiği yere getirmek için bir adım attık. Önümüze bir hedef koyduk. İdmanyurdu adını yaşatmak istedik. Süper Amatör Lig´de şampiyon olduk Bölgesel Amatör Lig´e çıktık. İlk hedefimiz kent dinamiklerini bir araya getirerek ligde başarılı olarak 3´üncü Lige çıkmak. Kent dinamiklerinden bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

"MERSİN BU LİGİ HAK ETMİYOR"

Teknik direktör İbrahim Baş da şehrin beklentilerine karşılık vermek için çalıştıklarını söyledi. Takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını kaydeden Baş, "Kentin takıma sahip çıkmasından, yöneticilerin gayretinden memnunuz. Mersin bu ligi hak etmiyor. Üst liglerde yer alması gerekiyor. Sorumluluğumuzun farkındayız. Hedefimiz 3´üncü Lig" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLUP 3´ÜNCÜ LİG´E ÇIKMAK"

Takım kaptanı Hurşit Velioğlu ise şunları söyledi:

"İyi bir takımız. İyi çalışıyoruz. Hedefimiz şampiyon olup 3´üncü Lig´e çıkmak. Futbol hatalar oyunu ama biz hata yapmadan sonunu getirmek istiyoruz. Mersin´e yakışmayan bir ligdeyiz. 3´üncü Lig´e çıkarak bu hasrete son vermek istiyoruz"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yönetimden detay görüntüler

-Kulüp yöneticisi Ümit Saltık ile röp

-Teknik direktör İbrahim Baş ile röp

-Takım kaptanı Hurşit Velioğlu röp



MERSİN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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