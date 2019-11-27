Büyükşehir Kulak Ortaokulu’nu boyadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Park ve Bahçeler Biriminde görevli personel, Kulak Ortaokulunda içdış boyama çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç’ın talimatlarıyla gerçekleşen çalışmalar kapsamında 11 derslikli okulun tüm duvarlarındaki çatlak ve yıpranmış noktalar alçı ile sıvandı. Daha sonra ise sınıflardan başlamak üzere boyama çalışması gerçekleştirildi. Okul koridorlarının da boyanmasının ardından binanın dış cephesi de boyandı.

Kulak Mahallesi sakinleri ve okul idarecileri okullarında detaylı şekilde tadilat ve boyama çalışması yapan Mersin Büyükşehir ekiplerine teşekkür ettiler. Veliler, “Okulumuz binası gerçekten yıpranmış vaziyetteydi. Büyükşehir ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerine imkan sağlandı. Bu noktada Büyükşehir yetkililerine ve ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dediler.

MERSİN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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