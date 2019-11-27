MEÜ Kariyer Merkezi, KKTC’de üniversite ve kurumlarla buluştu

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, ortak projeler gerçekleştirilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversiteler ve kurumlarla buluştu.

Prof. Dr. Ege, Kariyer Merkezi, Genç Girişimcilik Merkezi (Girişim Limanı) ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile üniversiteler ve kurumların ortak proje, konferans ve çalışmalar yapabilmesi için KKTC’de bir dizi görüşmede bulundu.

Ege, Türkiye'nin sağladığı finansman ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde KKTC’nin ikinci teknokenti olarak kurulan Kalkanlı Teknoloji Vadisinde (KALTEV) ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal ile bir araya geldi. Rektör Baykal, KALTEV’in girişimcilik merkezi ve teknokent olarak Mersin Üniversitesi ile ortak çalışmalara açık olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ege, KKTC ziyaretinde, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer ile de bir araya geldi. Ege, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteği ve MEÜ Kariyer Merkezi organizasyonunda 56 Mart 2019 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Kariyer Fuarının paydaş üniversitelerinden olan KISBÜ’nün Rektörü Tümer’e, organizasyona yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Gelecekte yapılabilecek ortak projelerin de değerlendirildiği görüşmede Ege, “Türkiye’de ilk kez bölgesel olarak düzenlene Doğu Akdeniz Kariyer Fuarına, Mersin Üniversitesi olarak KKTC üniversitelerini ilk kez paydaş olarak katmamız bir örnek olmuş ve 2020 yılında yapılacak Bölgesel Kariyer Fuarlarına KKTC üniversiteleri de paydaş olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından eklenmiştir. Bu durum da bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Mersin Üniversitesi olarak KKTC’deki üniversiteler ve kurumlar ile ortak çalışmalar yapmak bizleri memnun edecektir” dedi.

Ege, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’u da ziyaret etti. Görüşmede, Kıbrıs Türk Sanayi Odasının Mersin Üniversitesi ile birlikte bilimsel proje ve organizasyonlar gerçekleştirebileceği belirtildi. Başkan Avunduk, bu tür çalışmaların önemini vurgulayarak, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak da ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını söyledi.

Kariyer Merkezi Müdürü Ege, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Taçoy, KKTC’nin bir bilişim adası olması için teknokentlerin ve üniversitelerin önemini vurgulayarak, “Artık hukuki düzenlemelerin tamamlanması ile birlikte daha somut adımlar atılabilecektir. KKTC’nin Vizyon 2035 hedefleri içinde arge, bilişim, elektronik haberleşme ve teknoloji ile ilgili çalışmaları önem taşımaktadır. KKTC’de KALTEV ve teknokentlerin başarısı için her türlü çaba ve desteği vermekteyiz. Mersin Üniversitesi ve Mersin konum olarak KKTC için en önemli yerlerden birisidir. KKTC ve Mersin, Akdeniz’in iki yakasıdır. Bu nedenle Mersin Üniversitesi ile ortak projeler yapılması bizi sevindirecektir” diye konuştu.

MERSİN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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