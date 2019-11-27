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Sorgun Barajı’nda çalışmalar devam ediyor

İHA

Mersin'de inşası devam eden Sorgun Barajının tamamlanmasıyla 60 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

Sorgun Barajı’nda çalışmalar devam ediyor

Mersin’de inşası devam eden Sorgun Barajının tamamlanmasıyla 60 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Mersin’in Erdemli ilçesinin 45 km kuzeybatısında, Sorgun Mahallesinin güneyinde, Sorgun Deresi (Alata Çayı) üzerinde inşa edilmekte olan Sorgun Barajı’nın, sulama ve enerji maksatlı, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde planlandığını belirterek, Sorgun Barajı’nın tamamlanması ile 60 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti.
Genel Müdür Aydın, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
“Barajın temelden yüksekliği 109 metredir. 53,1 milyon m su biriktirme hacmine sahip olacak baraj, 60 bin dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Ayrıca kurulacak enerji santrali ile yıllık yaklaşık 38 milyon kiloWatt saat enerji üretimi sağlanacaktır. Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Yaklaşık 53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak bu barajda depolanacak su ile Çiriş, Gücüş, Çiftepınar, Dağlı, Tömük, Çamlı, Fakılı, Karahıdırlı, Pınarbaşı, İlemin Kösbucağı, Arslanlı, Hüsametli, Kayacı ve Köypınarı mahallelerine ait arazilere sulama suyu temin edilecektir. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 83.622.000 TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."

MERSİN

27 Kasım 2019 Çarşamba

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