MEÜ Turizm Fakültesinde 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi'nde, 40. kuruluş yıldönümü kutlaması kapsamında '21 yüzyılda turizm' konulu panel düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Çamsarı Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, MEÜ Rektör Yardımcısı Mehmet İsmail Yağcı, Turizm Fakültesi Dekanı Kemal Birdir, Eğitim Fakültesi Dekanı Soner Mehmet Özdemir, Mersin Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Vekili Bedrettin Gündeş, akademik ve idari personel, öğrenciler ile mezun öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, üniversite Devlet Konservatuarı öğretim elemanları tarafından müzik dinletisi sunuldu. Panelin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Yağcı, Turizm Fakültesi'nin MEÜ'nün geleneği olan bir fakülte olmasına vurgu yaptı. Mezunlarıyla kurulan ilişkinin devam etmesi nedeniyle Turizm Fakültesi'nin bir camia olmayı başarabildiğinin de altını çizen Yağcı, bugün 40. yılına girmenin gururunu yaşayan fakültenin iyi işleyen mezunlar ağı ve şehirle bütünleşmiş ve dernekleşmiş yapısıyla üniversiteye değer kattığını ifade etti.

Fakülte Dekanı Kemal Birdir ise fakülte olarak hem öğrenci yetiştirerek hem de yapılan diğer çalışmalarla turizm sektörüne katkı sağlamaya gayret gösterdiklerini belirtti. Birdir, 1979 yılında bir fikir olarak ortaya atılan, 1980 yılında eğitime başlanan Turizm Fakültesi'nin bu yıl 40. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını, turizm sektöründe ve turizm akademisinde hem yurt içinde hem yurt dışında birçok önemli ismin yetiştiği bir fakülte olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen plaket töreninde kuruluşundan, günümüze Turizm Fakültesine emeği geçen akademik ve idari personele plaket takdim edildi. Plaket takdiminden sonra Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Şule Aydın, Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekanı Metin Kozak, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Mehmet Sarıışık, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Mahmut Demir panelist olarak katıldı. Panelde turizm sektöründe rehberlik, gastronomi, işletmecilik ve turizm eğitiminde dijitalleşme konuları ele alındı.

MERSİN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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