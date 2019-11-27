Erdemli’de tasarım ve beceri atölyesi kuruldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde ilçenin adını taşıyan okulda tasarım beceri atölyesi kuruldu.

Erdemli İlkokulu'nda gerçekleştirilen açılışta konuşan Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, “2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ortaya konan hedeflerden biri de tüm seviyelerdeki okullara birer tasarım ve beceri atölyesi kurulmasıydı. Erdemli’de kurduğumuz bu tasarım beceri atölyesi ile öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Okullarda yeni atölyeler kurulması için kurum ve kuruluşları işbirliğine davet eden Açıkyörük, “Düşünmek, tasarlamak, üretmek için tasarım beceri atölyelerinin büyük önemi bulunmaktadır. Bugün Erdemli İlkokulu’nda resim alanında açtığımız tasarım ve beceri atölyesine verdikleri destek için Mersin Kantinciler Odası Erdemli temsilcisi Mustafa Altun’a çok teşekkür ediyoruz. Erdemli’deki odalar, dernekler, özel teşebbüsler ve sivil toplum kuruluşlarını da ilçemizde tasarım ve beceri atölyesi kurulması konusunda işbirliğine davet ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile birlikte ilçe protokolü atölyede incelemelerde bulundu.

MERSİN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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