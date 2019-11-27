Gültak: “Amacımız, barışı ve kardeşliği devam ettirmek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gültak: “Amacımız, barışı ve kardeşliği devam ettirmek”

İHA

Gültak: “Amacımız, barışı ve kardeşliği devam ettirmek”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersinliyim Mersin’e Sahip Çıkalım Diyenler Derneği yönetimi ile makamında bir araya geldi. Gültak, “Amacımız, barışı ve kardeşliği devam ettirmek. Bunun formülü de tüm renklere sahip çıkarak buradan güzel bir ebru sanatı ortaya çıkarmaktır” dedi.
Mersinliyim Mersin’e Sahip Çıkalım Diyenler Derneği Başkanı Adem Burçin Özcan, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Gültak’ı ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Gültak’a dernekle ilgili bilgi veren Özcan, 10 yıldır sosyal medyada yer aldıklarını, dernek olarak da 6 yıldır faaliyette olduklarını söyledi.

“Elimizi taşın altına koymaya hazırız”
“Mersin için çalışıyoruz, Mersin’e hizmet etmeye çalışıyoruz” diyen Özcan, Mersin’in siyasal, sosyal tüm sorunlarına el atmaya çalıştıklarını belirtti. Vatandaşların takdiriyle sosyal medya üzerinde şu anda 100 binin üzerinde kişiye ulaştıklarını ifade eden Özcan, “Dernek olarak da geniş bir üye kitlemiz var. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla belediyelerimizle beraber çalışıyoruz. Şehrimizle ilgili öneriler, eksiklikleri, halk ile başkanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Derneğimiz yönetiminde her siyasi görüşe sahip arkadaşlarımız yer alıyor. Bize düşen bir görev varsa, elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.

“Akdeniz’de farkındalık oluşturmak istiyoruz”
Başkan Gültak da Mersin’de farklı renk ve görüşten insanların yaşadığının altını çizerek, “Dolayısıyla bütün renklere dokunup bir araya getirip güzel bir ebru sanatı ortaya çıkarmak gerekiyor. Akdeniz’de seçimi aldığımızdan bu yana bu anlayışla hareket ediyoruz. Tüm kesimlere dokunarak, ziyaret edip yerinde görerek ve gönüllerine girerek, elimizden geldiğince Akdeniz’de bir farkındalık oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

“Akdeniz’de barışı ve kardeşliği hakim kılmak önceliğimiz”
Gültak, başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediye başkanları ile birlikte ortak çalışmalar yürüttüklerini ve diğer belediyelerin önünü açacak hamleler yaptıklarını da kaydederek, şöyle konuştu: “Siyasi kimliklerimizi geri planda bırakıyor, önemli olan bu şehirdir; şehrimizde yaşayan Arap’ıyla, Türk’ü ile Kürdü ile Giritlisi ve Çerkez’i ile herkestir diyoruz. Akdeniz’de en çok önem verdiğimiz konu kardeşlik ve barıştır. Bizler de herkese sahip çıkarak ve kucaklayarak, bunu sağladığımıza inanıyoruz. Geçmişte olaylarla, kavgalarla, taşlarla, tutuklamalar ve biber gazlarıyla bilinen Akdeniz’de bugün barış, huzur ve kardeşlik hakim. Amacımız, barışı ve kardeşliği devam ettirmek. Bunun formülü de tüm renklere sahip çıkarak buradan güzel bir ebru sanatı ortaya çıkarmaktır.”

MERSİN

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezitli Belediyesi'nde heykel ve renk sergisi
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi'nde heykel ve renk sergisi
Silifke’de okullara bilgisayar desteği
YEREL HABERLER Silifke’de okullara bilgisayar desteği
80 yaşında ilk doğum gününü huzurevinde kutladı
YEREL HABERLER 80 yaşında ilk doğum gününü huzurevinde kutladı
Uyuşturucu satarken yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satarken yakalandı
Erdemli’de tasarım ve beceri atölyesi kuruldu
YEREL HABERLER Erdemli’de tasarım ve beceri atölyesi kuruldu
MEÜ Turizm Fakültesinde 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER MEÜ Turizm Fakültesinde 40. kuruluş yıl dönümü ...
Sorgun Barajı’nda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Sorgun Barajı’nda çalışmalar devam ediyor
Dolu, seraların camlarını kırdı
YEREL HABERLER Dolu, seraların camlarını kırdı
MEÜ'de 'Dış Paydaş Toplantısı'
YEREL HABERLER MEÜ'de 'Dış Paydaş Toplantısı'
MEÜ Kariyer Merkezi, KKTC’de üniversite ve kurumlarla buluştu
YEREL HABERLER MEÜ Kariyer Merkezi, KKTC’de üniversite ve kurumlarla ...
Tarsus’ta 2 ev yandı İki kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Tarsus’ta 2 ev yandı İki kişi dumandan etkilendi
Büyükşehir Kulak Ortaokulu’nu boyadı
YEREL HABERLER Büyükşehir Kulak Ortaokulu’nu boyadı
MEÜ’de Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi başladı
YEREL HABERLER MEÜ’de Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi başladı
Başarılı yükümlüye plaket
YEREL HABERLER Başarılı yükümlüye plaket
MDOB, ‘Aşk İksiri’ operasının prömiyerini yapacak
YEREL HABERLER MDOB, ‘Aşk İksiri’ operasının prömiyerini yapacak
Mersin'in asırlık çınarı eski günlerini arıyor
YEREL HABERLER Mersin'in asırlık çınarı eski günlerini arıyor
Mersin'de bisiklet çalıştayı Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu, bisikletin bugün sadece eğlence aracı olmaktan öte iş, eğitim, sağlık, alışveriş amaçlı günlük yolculuklar ile kent içi erişimi sağlayan çağdaş bir ulaşım aracı olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti
YEREL HABERLER Mersin'de bisiklet çalıştayı Ulaşım Daire Başkanı ...
Mersin´de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin´de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele ...
Başkan Gültak, öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Gültak, öğrencilerle buluştu
Aşk İksiri prömiyerle geliyor
YEREL HABERLER Aşk İksiri prömiyerle geliyor
Büyükşehir Belediyesi, engellileri doğayla buluşturdu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, engellileri doğayla buluşturdu
(Özel) Biri 9, biri 6 yaşında sarı nokta hastalığının pençesine düştü Mersin’de, 9 yaşındaki Nisa Nur ve 6 yaşındaki kardeşi Sara, genellikle 55-60 yaşından sonra görülen ‘sarı nokta’ hastalığına yakalandı Nisa Nur, iki yıl içinde görme yetisini büyük oranda kaybetti Anne Semiye Can: "Kızlarımın görmesini istiyorum. Doktorlar sesimizi duysun. Tedavi için manevi destek istiyorum"
YEREL HABERLER (Özel) Biri 9, biri 6 yaşında sarı nokta hastalığının ...
Gülnar’da içme suyu depolarına bakım yapılıyor
YEREL HABERLER Gülnar’da içme suyu depolarına bakım yapılıyor
Başkan Seçer’den, yolcunun hayatını kurtaran şoföre teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Seçer’den, yolcunun hayatını kurtaran şoföre ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X