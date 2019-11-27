3 kişinin öldüğü kavganın zanlısı tutuklandı

Mersin’in Anamur ilçesinde, 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgadan sonra kaçan zanlı, teslim oldu.

Anamur ilçesine bağlı Karalarbahşiş Mahallesi'nde, aralarında oğlunun da olduğu 3 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgadan sonra kaçan zanlı Ali Ç., jandarmaya giderek teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen Ali Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahlı kavgada zanlının oğlu Ali Can Çatak ile Mustafa Nehir ve İbrahim Nehir hayatını kaybetmiş, Veysel Nehir yaralanmıştı.

MERSİN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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