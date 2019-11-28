Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Mersin’de TEM Otoyolunda lastik değiştirmek isteyen 3 kişi, tırın çarpması sonucu öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu, Pozantı Tarsus istikametinde giden sürücüsü tespit edilemeyen 01 MA 4212 plakalı minibüsün lastiği Eskişehir Mahallesi yakınlarında patladı. Aracı emniyet şeridine çeken yabancı uyruklu J.I., M. I., M.A. ve M.A. lastik değiştirmek istedi. Lastik değişimi yapıldığı sırada aynı yönden gelen plakası belirlenemeyen bir tır 4 kişiye çarptı. Çarpmanın ardından J. I., M. I., M.A. olay yerinde hayatını kaybederken M.A. ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:33

YATSI 18:52

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