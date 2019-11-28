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Savaş mağduru Muhammed amcasına kavuştu Halep'te 4 yıl önce gerçekleştirilen saldırı sonrası çıkan ...

İHA

Suriye'deki iç savaşta gerçekleştirilen saldırı sonucu çıkan yangında vücudu yanıklar içerisinde kalan, bir gözü hasar gören ve aynı savaşta babası öldükten sonra Türkiye'ye sığınan 10 yaşındaki Muhammed Ali, tedavisinin ilk bölümünün tamamlanmasının ardından amcasına kavuştu. Hayali, büyüyünce polis olarak insanlara yardım etmek olan Muhammed Ali, kuzeni ile birlikte okula başlayarak Türkçe okumayazma öğreniyor.

Savaş mağduru Muhammed amcasına kavuştu Halep'te 4 yıl önce gerçekleştirilen saldırı sonrası çıkan yangında yüzü tanınmayacak hale gelen talihsiz çocuk, amcası ile çöp toplarken bulunup devlet korumasına alındıktan sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü Tedavisinin ilk bölümünün tamamlanmasının ardından amcasına kavuşan Muhammed Ali, kuzeni ile birlikte okula başlayarak Türkçe okuma-yazma öğreniyor

Suriye'deki iç savaşta gerçekleştirilen saldırı sonucu çıkan yangında vücudu yanıklar içerisinde kalan, bir gözü hasar gören ve aynı savaşta babası öldükten sonra Türkiye'ye sığınan 10 yaşındaki Muhammed Ali, tedavisinin ilk bölümünün tamamlanmasının ardından amcasına kavuştu. Hayali, büyüyünce polis olarak insanlara yardım etmek olan Muhammed Ali, kuzeni ile birlikte okula başlayarak Türkçe okumayazma öğreniyor.
Yüz binlerce insanın ölümüne bir o kadarının da yaralanmasına neden olan Suriye'deki iç savaş 9. yılını doldururken, kiminin yüreğini kiminin de bedenini yakmaya devam ediyor. Ölümlerin yanı sıra parçalanmış aile dramlarına da sahne olan savaşın bir mağduru da 10 yaşındaki Muhammed Ali oldu. Ülkesinde yaşanan iç savaş sırasında annebabası ayrıldıktan sonra babası ile birlikte yaşamaya devam eden Muhammed Ali, 4 yıl önce Halep'te gerçekleştirilen saldırı sonrası çıkan yangında vücudunun büyük bölümü yanıklar içerisinde kaldı, bir gözü de hasar gördü. Aynı savaşta babasını da kaybeden talihsiz çocuk, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte daha önce Türkiye'ye sığınarak Mersin'e yerleşen Muhammed Ali'nin amcası Fuad Ali (33), yeğeninin başına gelenleri duyunca hemen Kilis'e gitti. Ancak Muhammed'in orada olmadığını öğrenen amca, yeğenini Adana'da bir hastanede tedavisi yapılırken buldu. Burada ilk tedavisi tamamlandıktan sonra kendi oğlu gibi sevdiği yeğinini alarak Mersin'e getiren amca, savaş nedeniyle annesiz ve babasız kalan Muhammed'i bir an olsun yanından ayırmadı.

Devlet korumasına alınarak tedavi süreci başlatıldı
Muhammed Ali, yaklaşık bir yıl önce polis tarafından amcayla birlikte çöpten atık toplarken bulundu. Daha küçücük yaşta hem babasını kaybeden hem de ölümün soğuk yüzü ile tanışan Muhammed, her türlü barınma, tedavi ve bakımları karşılanmak üzere Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesine alındı. Burada Sevgi Evleri Sitesi'ne yerleştirilen talihsiz çocuk, bir süre terapi gördü. Ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahisine götürülen Muhammed’in ilk tetkikleri yapılarak tedavi sürecine başlandı. Burada yanma sonucunda birleşen sol elinin parmakları birbirinden ayrılırken, göz kapakları ve burun kanatlarına da müdahalelerde bulunulan Muhammed, ikinci ameliyatını bilek ve eklem bölgelerinden oldu. Küçük çocuğun yüzüne ise gelişim sürecini tamamlayacağı 18 yaşından sonra müdahale edilebileceği bildirildi.

Tedavisinin ilk bölümü tamamlanan Muhammed, amcasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Tedavisinin ilk bölümünün tamamlanmasının ardından, çöpten atık toplayarak geçimini sağlayan amcası Fuad Ali'ye teslim edilen Muhammed Ali, yeniden sevdikleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor. "Amcama ve kuzenlerime kavuştuğum için çok mutluyum" diyen Muhammed Ali, "Amcam bana çok iyi davranıyor, kendi çocuklarından ayırt etmiyor. O beni oğlu gibi görüyor, ben de onu bir baba gibi. Bize oda yaptı, kuzenimle birlikte kalıyoruz. Ne istersem alıyor. Yeniden onlarla birlikte olmak çok güzel" dedi.
Hastanede ellerinden ameliyat olduğunu anlatan Muhammed Ali, daha önce parmaklarını oynatamadığını, o yüzden yazı yazmadığını, ancak ameliyat sonrası ellerini ve parmaklarını çok rahat oynatabildiğini ve şimdi yazı yazabildiğini söyledi. Tedavisinin devam edeceğini, yüz kısmına 18 yaşından sonra müdahale edilebileceğini belirten Muhammed, "O zaman gözümü iyileştireceklermiş, saç takacaklarmış ve eski halime dönebilecekmişim. Şu an çok mutluyum ancak yüzüm de iyileşince çok daha mutlu olacağım" diye konuştu.

Okula başladı, Türkçe okumayazma öğreniyor
Amcasının yanına geldikten sonra yeniden okula başladığını söyleyen Muhammed Ali, ilkokul 4. sınıfa gittiğini belirterek, "Gece erken yatıyorum, çünkü sabah erken kalkıp okula gidiyorum. Okulda çok mutluyum. Beden eğitimi yapıyoruz, teneffüs olduğunda arkadaşlarımla bahçede oyun oynuyorum. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Bazen sıkılınca sınıfta resim yapıyorum, ödevlerimi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Büyüyünce polis olmak istiyor
Türkiye'de mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini kaydeden Muhammed Ali, büyüyünce ise en büyük hayalinin polis olmak olduğunu söyledi. "Çünkü polisler insanlara yardım ediyor" diyen Muhammed Ali, "Polisleri çok seviyorum. Bana çok iyi davranıyorlar. İnsanlar kaza olduğunda, yangın olduğunda hemen polisi arıyorlar. Polisler de insanlara yardımcı oluyorlar" şeklinde konuştu.

"Muhammed'i oğlum gibi çok seviyorum"
Amca Fuad Ali de uzun bir tedavi sürecinin ardından yeğenine yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Oğlumu görmeden onu görmek istiyorum. Muhammed'i oğlum gibi çok seviyorum. İnşallah büyüyünce yüzünden de ameliyat olacak ve eski haline dönecek. Türk Devletine teşekkür ediyorum, bize bu konuda çok yardımcı oldular. Hiç kimsemiz yoktu, Türkiye bize yardım etti" dedi.

MERSİN

28 Kasım 2019 Perşembe

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