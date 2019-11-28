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Mersin Kitap Fuarı, 1 Aralık'a kadar kadar kitapseverleri bekliyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle geçtiğimiz günlerde kapılarını açan 5. Mersin CNR Kitap Fuarı, 1 Aralık pazar gününe kadar kitapseverleri bekliyor.

Mersin Kitap Fuarı, 1 Aralık'a kadar kadar kitapseverleri bekliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle geçtiğimiz günlerde kapılarını açan 5. Mersin CNR Kitap Fuarı, 1 Aralık pazar gününe kadar kitapseverleri bekliyor.
Fuar, bu sene 150 yayınevinin katılımıyla, 300’ün üzerinde imza günü, 30’un üzerinde etkinlik ve söyleşiye ev sahipliği yapacak. Yazar Ahmet Ümit’in onur konuğu olduğu fuarda Muazzez İlmiye Çığ, İpek Ongun, İlyas Salman, Enver Aysever ve Erkmen Özbıçakçı gibi isimler de okurlarıyla buluşuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi fuardaki standı ve gezici kütüphanesiyle 5. Mersin CNR Kitap Fuarı’ndaki yerini aldı. Ziyaretçilere kültür yayınlarından Abdullah Ayan’ın “Mersin Dedikleri Bir Limandı Aslında”, Kemal İstek’in “Spora Adanmış Bir Ömür: Seyfi Alanya”, Hüseyin Metin’in “Celal Abaç ve Ailesi” adlı eserlerini ücretsiz olarak sunan Büyükşehir Belediyesi, kalem, defter, kent rehberi ve ayraç hediyesiyle de kitapseverleri standına davet ediyor. Öte yandan, gezici kütüphanesini de fuarda ziyarete açan Büyükşehir Belediyesi, orada da çocuklara Robin Hood, La Fontaine Masalları, Pinokyo, Ezop Masalları gibi çocuk klasiklerinden ve Türk bilmeceleri kitaplarından hediye ediyor.
Oyuncuyazar İlyas Salman, fuarda imza gününe katıldı. Fuar boyunca Mersin’de okurlarıyla buluşacağını belirten Salman, “Dünü yaşadık ve öğrendik. Bugün yaşıyoruz ve öğreniyoruz. Yarını da yaşayarak öğreneceğiz. Peki dünden önceki günü kimlerden öğreneceğiz? Beyni bedeninden büyük insanların yazdıklarından öğreneceğiz. Yani kalıbımızı kente getirip kellemizi köyde bırakmak bize göre bir iş değil. İnsanlar ancak kendilerinin dışında yazan insanların belgeleriyle büyüyorlar. Ben de aşağı yukarı önümüzdeki pazar akşamına kadar burada olacağım. İnsanlarımızı bekliyoruz. Gelsinler okusunlar, yazsınlar. Çünkü tarihe bir belge bırakmak istiyorsan bastığın yerde izin kalmalı. O da ancak okumaktan ve yazmaktan geçer. Okusunlar, yazsınlar, bilgi sahibi olsunlar, kültür sahibi olsunlar" dedi.
Fuarı ziyaret eden Talat Yıldırım ise kendisinin öğretmen olduğunu ve okuyan bir aile olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin fuara değer kattığını ve Başkan Vahap Seçer’den beklentilerinin büyük olduğunu ifade eden Yıldırım, “Biz okuyan bir aileyiz. Kitap fuarı tabii ki bir şehir için büyük bir zenginlik, Büyükşehir’in desteği de önemli. Beklentilerimiz büyük. Bildiğimiz, tanıdığımız kadarıyla daha da zenginleşeceğini düşünüyoruz” dedi.

MERSİN

28 Kasım 2019 Perşembe

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