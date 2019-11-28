Kız çocukları için "Görün Bizi Projesi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kız çocukları için "Görün Bizi Projesi"

İHA

Kız çocukları için "Görün Bizi Projesi"

Mersin Valiliği himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan 'Görün Bizi Projesi'nin tanıtım toplantısı ve paneli gerçekleşti.
Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, kız çocuklarının erken yaşta veya zorla evlendirilmesi sorununa dikkat çekildi. Etkinliğe, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile eşi Sembol Tarhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürü Veysel Topkaya, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila ve Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu katıldı. Kocaeli’de başlayıp, Mersin’de ikinci etabına geçilen Görün Bizi Projesi’nin Adana, Ankara, Antakya, İstanbul, İzmir ve Samsun başta olmak üzere Türkiye’nin diğer şehirlerinde de uygulanması amaçlanıyor. Burada konuşan Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu, UNICEF’in hazırladığı dünya çocukları durumu 2016 raporundan veriler paylaşarak, “Günümüzde dünyadaki erken ya da zorla evlendirilen kız çocuğu sayısının 700 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Eğer müdahale edilmezse 2030 yılında bu rakamın 950 milyon civarında olacağı öngörülüyor. Sadece Türkiye için değil dünya için de önemli bir gündem maddesi olan erken yaşta ya da zorla evlendirilme konusunda sosyal bilinç oluşturmak adına çok anlamlı bir proje başlatıldı” diye konuştu.
Görün Bizi Projesi’nin hedeflerinden bahseden Kavuncu, kız çocuklarının haklarını savunmak ve soruna dikkat çekmek için projeyi başlattıklarını belirtti. Kavuncu, “Bizler kız çocuklarımızın sesi olup, başta aileler olmak üzere toplumsal farkındalığı arttırmak adına bu özel projeyi başlattık. 25 Kasım10 Aralık Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan cinsiyete dayalı şiddete karşı 16 günlük aktivizm kampanyası kapsamında cinsiyete dayalı şiddeti kınayan, parlak bir geleceğin ifadesi olan ‘turuncu’ renk ile birlikte çocuk hakları ihlali kabul edilen kız çocuklarının erken ya da zorla evlendirilmesi sorununa dikkat çekmek istiyoruz. Kız çocuklarımızın erken veya zorla evlendirilmesine yönelik başlattığımız toplumsal sosyal sorumluluk projemiz ‘Görün Bizi Projesi’ ile kız çocuklarının sesi olup, düzenlenecek panel ve eğitimlerle bu konuda sosyal bilinci yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yazar İpek Ongun da projenin destekçileri arasında yer alarak toplantıda bir konuşma yaptı. Kız çocuklarının eğitiminin toplumun gelişmesine büyük yansıması olduğunu belirten Ongun, “Çok sevdiğim ve sık kullandığım bir söz vardır. ‘Bir erkeği yetiştir bir birey kazanırsın, bir kadını yetiştir bir aile kazanırsın.’ Peki, bir kadını 1314 yaşında evlendirirsek o hangi bilgi birikimiyle gelecek kuşakları yetiştirecek? O yaşta evlenen bir kız çocuğu ne ortayı, ne de liseyi bitirme şansına sahip. Üniversiteyi ise hayalinde bile göremeyecektir. O zaman doğru dürüst eğitim alamamış, daha kendisi çocuk bu kadın, nasıl bir kuşak yetiştirecek? O nedenle mesajımız ‘bir erkeği eğit topluma bir birey kazanırsın, bir kız çocuğunun eğitimini engelleme bir aile kazanırsın’ olmalı" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından paneller gerçekleştirildi. Programın sonunda projeye destek verenlere plaket ve çiçek verildi.

MERSİN

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Kitap Fuarı, 1 Aralık'a kadar kadar kitapseverleri bekliyor
YEREL HABERLER Mersin Kitap Fuarı, 1 Aralık'a kadar kadar ...
MESKİ'nin 2020 yılı bütçesi 798 milyon lira olarak kabul edildi
YEREL HABERLER MESKİ'nin 2020 yılı bütçesi 798 milyon lira olarak ...
Savaş mağduru Muhammed amcasına kavuştu Halep'te 4 yıl önce gerçekleştirilen saldırı sonrası çıkan yangında yüzü tanınmayacak hale gelen talihsiz çocuk, amcası ile çöp toplarken bulunup devlet korumasına alındıktan sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü Tedavisinin ilk bölümünün tamamlanmasının ardından amcasına kavuşan Muhammed Ali, kuzeni ile birlikte okula başlayarak Türkçe okuma-yazma öğreniyor
YEREL HABERLER Savaş mağduru Muhammed amcasına kavuştu Halep'te 4 ...
Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ...
3 kişinin öldüğü kavganın zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kavganın zanlısı tutuklandı
'Görün Bizi Projesi' tanıtıldı
YEREL HABERLER 'Görün Bizi Projesi' tanıtıldı
Toroslar Belediyesinin kurslarıyla meslek sahibi oluyorlar
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinin kurslarıyla meslek sahibi ...
Sobaya tiner dökerken kendini ve oğlunu yaktı
YEREL HABERLER Sobaya tiner dökerken kendini ve oğlunu yaktı
Belediyede işe giren kadın personelin hayatı değişti
YEREL HABERLER Belediyede işe giren kadın personelin hayatı değişti
Gültak: “Amacımız, barışı ve kardeşliği devam ettirmek”
YEREL HABERLER Gültak: “Amacımız, barışı ve kardeşliği devam ...
Mezitli Belediyesi'nde heykel ve renk sergisi
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi'nde heykel ve renk sergisi
Silifke’de okullara bilgisayar desteği
YEREL HABERLER Silifke’de okullara bilgisayar desteği
80 yaşında ilk doğum gününü huzurevinde kutladı
YEREL HABERLER 80 yaşında ilk doğum gününü huzurevinde kutladı
Uyuşturucu satarken yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satarken yakalandı
Erdemli’de tasarım ve beceri atölyesi kuruldu
YEREL HABERLER Erdemli’de tasarım ve beceri atölyesi kuruldu
MEÜ Turizm Fakültesinde 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER MEÜ Turizm Fakültesinde 40. kuruluş yıl dönümü ...
Sorgun Barajı’nda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Sorgun Barajı’nda çalışmalar devam ediyor
Dolu, seraların camlarını kırdı
YEREL HABERLER Dolu, seraların camlarını kırdı
MEÜ'de 'Dış Paydaş Toplantısı'
YEREL HABERLER MEÜ'de 'Dış Paydaş Toplantısı'
MEÜ Kariyer Merkezi, KKTC’de üniversite ve kurumlarla buluştu
YEREL HABERLER MEÜ Kariyer Merkezi, KKTC’de üniversite ve kurumlarla ...
Tarsus’ta 2 ev yandı İki kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Tarsus’ta 2 ev yandı İki kişi dumandan etkilendi
Büyükşehir Kulak Ortaokulu’nu boyadı
YEREL HABERLER Büyükşehir Kulak Ortaokulu’nu boyadı
MEÜ’de Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi başladı
YEREL HABERLER MEÜ’de Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi başladı
Başarılı yükümlüye plaket
YEREL HABERLER Başarılı yükümlüye plaket
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X