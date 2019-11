İstanbul'da bu yıl 5.'si gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı' öncesi, etkinlikte yer alan dünyaca ünlü şefler, Tarsus’u ziyaret ederek yöresel lezzetleri tattı.

Konferans öncesi konuk şehirlerden olan Tarsus’u ziyaret eden yaklaşık 40 kişilik şef ekibi, Mersin Valiliği himayesinde, Tarsus Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen etkinlikte Vali Ali İhsan Su ve ilçe protokolü üyeleri ile tarihi Kubat Paşa Medresesi'nde bir araya gelerek, Mersin’e özgü zengin bir tadım deneyimi yaşadılar.

“Bu çalışmalar, zenginliklerimizin tanıtılması açısından son derece önemli”

Mersin tanıtım filminin izlenmesinin ardından programda konuşan Vali Su, dünyaca ünlü şefleri ve konukları Mersin'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu etkinlikler ülkemiz ve ilimiz için gerçekten çok çok önemli. Gastronomi dünyada da her geçen gün daha büyük önem kazanıyor. Bu anlamda ülkemizde de çok ciddi çalışmalar yapılıyor ve dünya çapında çok önemli şeflerimiz var. Bu tür çalışmalar, zenginliklerimizin hem ülkemize hem de dışarıya tanıtılması açısından son derece önemli. Ürünleriniz ve yaptığınız işler ne olursa olsun eğer bunu insanlığa tanıtamıyorsanız, paylaşamıyorsanız bir kıymeti yok. Yani siz hazinelere sahipsiniz ama toprağın altında tutuyorsunuz. Evet bu hazineleri ortaya çıkarmak önemli, insanlarla buluşturmak önemli. İşte bu etkinliklerin her biri buna vesile oluyor. Bir çok kıymetli değerlerimiz, ürünlerimiz, lezzetlerimiz var. Her biri bizim hazinelerimiz. İşte bu etkinliklerle bu hazinelerimizi insanlığa sunmuş oluyoruz, onlarla buluşturmuş oluyoruz” dedi.

“Mersin gastronomi konusunda çok zengin bir potansiyele sahip”

Konuşmasının devamında Türkiye’nin ve Mersin’in gastronomi konusunda çok zengin bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Vali Su, “Doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile de Mersin, gerçekten görülmeye değer bir il, her yeri bir tarih hazinesi. Buraya dünyanın çeşitli yerlerinden gelen şeflerimiz Tarsus’u gezme ve görme imkanı da bulacaklar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hediye takdim töreni ile devam eden programda katılımcılar Mersin’e özgü lezzetleri tatma fırsatı yakaladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da konferans öncesi konuk şehir ziyareti gerçekleştirilecek olan etkinlikte şefler ve yurtdışından gelen konuklar, bu yıl Adana, Mersin (Tarsus) ve Gaziantep’i ziyaret ederek tarihi ve kültürel mekanları gezecek ve yöresel lezzetleri tadacak.

Bu yıl 5’incisi 30 Kasım Cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde sektörün ileri gelenleri ve gastronomi paydaşlarını ağırlamaya hazırlanan Gastromasa’da, dünya mutfaklarını temsil eden ünlü şefler kendilerine ilham veren unsurları hazırladıkları özel sunumlarla ziyaretçilerle paylaşacak.

Vali Su, yemek programı ardından Tarsus temasları kapsamında Nusrat Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı’nı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

