Akdeniz'de metruk binalar yıkılıyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, kent estetiğini bozmasının yanı sıra, çevre kirliliğine ve kötü görüntüye sebep olan, ayrıca yer yer toplumsal sorunlara yol açan metruk binaların yıkım çalışması aralıksız devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi, yapı sahipleri, muhtarlar veya vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra, ekiplerin sahadaki incelemeleri sırasında belirlenen, çökme riski taşıdığı için can güvenliğini tehdit eden metruk yapıların yıkımını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak yasal süreci tamamlanan Şevket Sümer Mahallesi’nde bulunan tek katlı metruk binanın yıkımını iş makineleri yardımıyla gerçekleştirdi. Yıkımla ortaya çıkan tonlarca moloz da kamyonlara yüklenerek mahalleden çıkardı.

“İnsanlarımızın can güvenliği bizim için önceliklidir”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, metruk yapıların oluşturduğu tehlikeler nedeniyle mahalle sakinleri ve muhtarlardan yoğun şikayet aldıklarını belirterek, “Önceliğimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzurunun sağlanması, ayrıca kent estetiği ve düzeninin korunmasıdır. Bu nedenle harabeye dönmüş metruk yapıların yıkımıyla ilgili yasal süreç, ilgili müdürlüklerimizce en kısa sürede tamamlanmaktadır” dedi.

Gültak, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden ve yıkılma riski taşıyan yapıların yıkımın aralıksız devam edeceğini kaydederek, “Harabeye dönüşen metruk yapılar, oluşturduğu risklerin yanı sıra, yer yer madde bağımlısı kişilerin mekanına da dönüştüğü için ayrıca toplumsal bir sorun olmaktadır. Bu nedenle gelen şikayet ve talepler üzerine hemen harekete geçen ekiplerimiz, yerinde tespitin ardından, yapı sahipleriyle iletişime geçip en hızlı şekilde yıkım sürecini başlatıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ilçe sakinlerinin, metruk yapılarla ilgili şikayet ve taleplerini, Teknik Hizmet Birimlerinin 0.324. 2387954 ve 2387955 numaralı telefonları üzerinden Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine iletebilecekleri bildirildi.

MERSİN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:33

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.