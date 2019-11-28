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Kalbinize dikkat Kardiyoloji Uzmanı Tuncay Parmaksız, çağın hastalığı olarak kabul edilen koroner ...

İHA

Kardiyoloji Uzmanı Tuncay Parmaksız, çağın hastalığı olarak kabul edilen koroner arter kalp hastalığının ölüm sebepleri arasında en üst sırada yer aldığını belirterek, hayat tarzında yapılacak ufak değişiklikler ve basit tedbirlerle hastalığın geciktirilebileceğini söyledi.

Kalbinize dikkat Kardiyoloji Uzmanı Tuncay Parmaksız, çağın hastalığı olarak kabul edilen koroner arter kalp hastalığının ölüm sebepleri arasında en üst sırada yer aldığını hatırlatarak, uyarılarda bulundu

Kardiyoloji Uzmanı Tuncay Parmaksız, çağın hastalığı olarak kabul edilen koroner arter kalp hastalığının ölüm sebepleri arasında en üst sırada yer aldığını belirterek, hayat tarzında yapılacak ufak değişiklikler ve basit tedbirlerle hastalığın geciktirilebileceğini söyledi.
Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Parmaksız, kadınların ve erkeklerin kalp tedavileri konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi. Kalbin kendisini besleyen damarların çeşitli sebeplerle daralması sonucunda oluşan göğüs ağrısından, kalp krizine ve ölüme kadar değişen hastalıklara koroner arter hastalığı dendiğini kaydeden Parmaksız, “Kalp, insan vücudunda dolaşım sistemimizin devamlılığını sağlayan bir pompa görevi görür. Akciğerlerde temizlenen kanı vücuttaki organlara pompalar. İşte bu pompalama görevini kendisini oluşturan kas kitlesi sayesinde gerçekleştirir. Ancak bu görevi görebilmesi için kendi kas kitlesinin de temiz kana ihtiyacı vardır. Bu kanı taşıyan damarlara koroner arter, bu damarların hastalığına ise koroner arter hastalığı denmektedir” dedi.
Hastalığın faktörlerini açıklayan Parmaksız, şöyle devam etti; "Koroner arter hastalığına bağlı ölümlerin erkeklerde 66 bin, kadınlarda ise 61 bine yaklaşan ölüm oranı ile karşımıza çıkan en önemli hastalıkların başında gelmektedir. Risk faktörlerinin en önemlisi yaş ve cinsiyettir. Yaş olarak erkeklerde belirli bir oranda devam ederken, kadınlarda bu oran menopoza kadar daha düşük oranda gözükür. Menopozdan sonra kadınlar ve erkekler arasındaki risk eşitlenmektedir. Genellikle erkeklerde erken yaşlarda bu oran kadınlara göre iki kat fazla görülmektedir. Diğer risk faktörümüz hipertansiyondur. Hipertansiyonda koroner arter riski olarak yüzde 35 koroner arter hastalığına bağlı ölümleri arttırabilmektedir. Üçüncü risk faktörümüz sigaradır. Sigara genellikle vücudumuzda sempatik sinir sistemi aktivasyonuna bağlı olarak riski arttırabilmektedir. İnflamatuar faktörler CRP homosistein seviyesini arttırarak koroner kalp hastalığı riskini arttırabilmektedir. Bir başka risk faktörümüz ise diyabettir. Diyabet genellikle insülin direnci ile seyir etmek ile birlikte, insülin direncimizin arttığı, kan şeker oranımızın 110ml/desirtenin üstünde olduğu durumlarda koroner arter hastalığı riskini arttırabilmektedir. Hiperlipidemi kolesterol seviyemizdeki artışlar da koroner arter hastalığı riskimizi arttırabilmektedir. Beşinci risk faktörümüz ise sedanter yaşam, yani sakin ve sıkıntısız bir yaşam beklerken stresli bir yaşam tarzı bizim koroner arter hastalığı riskimizi attırabilir. Genetik risk faktörleri önemli birer kardiyovasküler risk faktörleridir."
Özellikle erkeklerde 45 yaşından önce, kadınlarda ise 55 yaşından erken ailesinde birinci derece kalp damar hastalığı olan kişilerin, koroner kalp hastalığı riskinin iki kata çıktığını ifade eden Parmaksız, "Diğer risk faktörlerimiz metabolik sendrom başlığı altında anlatılabilir. Metabolik sendromda santral obezite oranı çok önemlidir. Özellikle bayanlarda 88 santimetre ve üzeri bel çevresi, erkeklerde 102 santimin üzerinde olması tetiklemektedir. Kandaki RDL seviyemizin yükselmesi de etkilidir. Özellikle RDL kolesterol seviyemizin artması buna sebep olmaktadır. Trigliserid seviyemizin 150 ml/desitrenin üzerinde olması, kan şekeri seviyemizin 110/desitrenin üzerinde olması, kan basıncı seviyemizin 145135/80 ml civarı değerinin üzerinde olması bu hastalığın risklerini arttırır" ifadelerini kullandı.
Kalp damar hastalıklarından korunmanın risk faktörlerinin tedavisiyle mümkün olduğuna değinen Parmaksız, “Düzenli ve dengeli beslenin. Hafif orta tempoda günlük yürüyüşler yapın. İdeal kilonuzu koruyun. Sofrada tuz kullanımından ve tuzlu gıda tüketiminden kaçının. Aşırı yağlı beslenmeden uzak durun. Beyaz eti (balık, tavuk, hindi) kırmızı ete tercih edin. Alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durun. Eğer içiyorsanız sigarayı derhal bırakın. Tansiyonunuzu düzenli aralıklarla ölçtürün. Açlık kan şekerinizi düzenli aralıklarla baktırın. Birinci derece akrabalarınız içerisinde 50 yaşından önce koroner arter hastalığına (kalp krizi, stent veya bypas) yakalanmış olanlar varsa siz de mutlaka sağlık kontrollerinizi yaptırın" diye konuştu.

MERSİN

28 Kasım 2019 Perşembe

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