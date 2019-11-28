Akdeniz'de parklar çiçek açıyor

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kendi fidanlığında ürettiği farklı renk ve çeşitlilikteki mevsimlik çiçekleri ilçenin dört bir yanına dikerek, ilçeyi rengarenk bir görüntüye bürüyor.

Peyzaj çalışmalarına hız veren ekipler, vatandaşların dinlenmek veya eğlenmek için yoğun ilgi gösterdiği parkların canlanması için çalışmalarını arttırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevsim farkı gözetmeksizin ilçede bulunan park, yeşil alan, meydan ve refüjlerde çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Kendi ürettiği mevsimlik çiçekleri kullanan Akdeniz Belediyesi, böylelikle önemli bir kalemde tasarruf sağlıyor. Ekipler, belirlenen plan ve program dahilinde parkların temizlik ve budamasının yanı sıra mevsimlik çiçekleri de dikiyor, tohumdan ve çelikten üretilen çiçekler, Akdeniz’in dört bir yanında rengarenk görüntüler ortaya çıkarıyor.

“Fidanlık üretiyor, Akdeniz kazanıyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Her yönüyle daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla, sahada hizmet veren tüm ekiplerimizle seferber olduk. Park, yeşil alan, meydan ve refüj gibi yeşil alanlarımızı, bakımlı tutuyor ve mevsimlik çiçeklerle donatıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, mevsimlik çiçek üretimini de kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Böylece hem ihtiyaç duyulan bitkilerin üretimini sağlıyor hem de belediye olarak ciddi bir tasarruf elde etmiş oluyoruz. Kaliteli, yaşanılır, düzenli ve sağlıklı bir kent için belediyecilik anlamında ihtiyaç duyulan hizmet, proje ve çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

MERSİN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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