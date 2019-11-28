Akdeniz'de parklar çiçek açıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akdeniz'de parklar çiçek açıyor

İHA

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kendi fidanlığında ürettiği farklı renk ve çeşitlilikteki mevsimlik çiçekleri ilçenin dört bir yanına dikerek, ilçeyi rengarenk bir görüntüye bürüyor.

Akdeniz'de parklar çiçek açıyor

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kendi fidanlığında ürettiği farklı renk ve çeşitlilikteki mevsimlik çiçekleri ilçenin dört bir yanına dikerek, ilçeyi rengarenk bir görüntüye bürüyor.
Peyzaj çalışmalarına hız veren ekipler, vatandaşların dinlenmek veya eğlenmek için yoğun ilgi gösterdiği parkların canlanması için çalışmalarını arttırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevsim farkı gözetmeksizin ilçede bulunan park, yeşil alan, meydan ve refüjlerde çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.
Kendi ürettiği mevsimlik çiçekleri kullanan Akdeniz Belediyesi, böylelikle önemli bir kalemde tasarruf sağlıyor. Ekipler, belirlenen plan ve program dahilinde parkların temizlik ve budamasının yanı sıra mevsimlik çiçekleri de dikiyor, tohumdan ve çelikten üretilen çiçekler, Akdeniz’in dört bir yanında rengarenk görüntüler ortaya çıkarıyor.
“Fidanlık üretiyor, Akdeniz kazanıyor”
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Her yönüyle daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla, sahada hizmet veren tüm ekiplerimizle seferber olduk. Park, yeşil alan, meydan ve refüj gibi yeşil alanlarımızı, bakımlı tutuyor ve mevsimlik çiçeklerle donatıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, mevsimlik çiçek üretimini de kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Böylece hem ihtiyaç duyulan bitkilerin üretimini sağlıyor hem de belediye olarak ciddi bir tasarruf elde etmiş oluyoruz. Kaliteli, yaşanılır, düzenli ve sağlıklı bir kent için belediyecilik anlamında ihtiyaç duyulan hizmet, proje ve çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

MERSİN

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezitli’nin Filizlerine gönüllü destek
YEREL HABERLER Mezitli’nin Filizlerine gönüllü destek
Toroslar’daki parklarda ağaçlar budandı
YEREL HABERLER Toroslar’daki parklarda ağaçlar budandı
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'de 170 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 170 litre sahte içki ele geçirildi
Çamsarı: “Yurt dışı sıralamasında 12’nci sıradayız” MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni fakülteler açtıklarını ve birçok yeni bölüm kurduklarını Çamsarı: “Girişimci Limanı, gençlerimizin, işsizlerimizin önünde bir ışık olacak”
YEREL HABERLER Çamsarı: “Yurt dışı sıralamasında 12’nci sıradayız” MEÜ Rektörü Prof. ...
Mersin Barosu Tahir Elçi'yi andı
YEREL HABERLER Mersin Barosu Tahir Elçi'yi andı
Seyfi Alanya’nın hayatı kitap oldu
YEREL HABERLER Seyfi Alanya’nın hayatı kitap oldu
Erdemli Belediyesi ve MEÜ Proje Ekibi Parga’da
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi ve MEÜ Proje Ekibi Parga’da
Kalbinize dikkat Kardiyoloji Uzmanı Tuncay Parmaksız, çağın hastalığı olarak kabul edilen koroner arter kalp hastalığının ölüm sebepleri arasında en üst sırada yer aldığını hatırlatarak, uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER Kalbinize dikkat Kardiyoloji Uzmanı Tuncay Parmaksız, ...
Toros Üniversitesi'nde 'travmaya, yaklaşım ve müdahaleler' söyleşisi
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi'nde 'travmaya, yaklaşım ve ...
Akdeniz'de metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de metruk binalar yıkılıyor
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Toros Üniversitesi arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Toros ...
Dünyaca ünlü şefler Tarsus'ta bir araya geldi Mersin Valisi Ali İhsan Su: "Mersin, gastronomi konusunda zengin bir potansiyele sahip”
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü şefler Tarsus'ta bir araya geldi Mersin ...
Tarsus Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık olacak
Mersin'de ağaçlara 4 bin adet kuş yuvası asıldı
YEREL HABERLER Mersin'de ağaçlara 4 bin adet kuş yuvası asıldı
Yolda lastik değiştiren Suriyelilere TIR çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yolda lastik değiştiren Suriyelilere TIR çarptı: 3 ...
Kız çocukları için "Görün Bizi Projesi"
YEREL HABERLER Kız çocukları için "Görün Bizi Projesi"
Mersin Kitap Fuarı, 1 Aralık'a kadar kadar kitapseverleri bekliyor
YEREL HABERLER Mersin Kitap Fuarı, 1 Aralık'a kadar kadar ...
MESKİ'nin 2020 yılı bütçesi 798 milyon lira olarak kabul edildi
YEREL HABERLER MESKİ'nin 2020 yılı bütçesi 798 milyon lira olarak ...
Savaş mağduru Muhammed amcasına kavuştu Halep'te 4 yıl önce gerçekleştirilen saldırı sonrası çıkan yangında yüzü tanınmayacak hale gelen talihsiz çocuk, amcası ile çöp toplarken bulunup devlet korumasına alındıktan sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü Tedavisinin ilk bölümünün tamamlanmasının ardından amcasına kavuşan Muhammed Ali, kuzeni ile birlikte okula başlayarak Türkçe okuma-yazma öğreniyor
YEREL HABERLER Savaş mağduru Muhammed amcasına kavuştu Halep'te 4 ...
Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ...
3 kişinin öldüğü kavganın zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kavganın zanlısı tutuklandı
'Görün Bizi Projesi' tanıtıldı
YEREL HABERLER 'Görün Bizi Projesi' tanıtıldı
Toroslar Belediyesinin kurslarıyla meslek sahibi oluyorlar
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinin kurslarıyla meslek sahibi ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X