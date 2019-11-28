Mersin'de uyuşturucu operasyonu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 4 fişek skunk maddesi ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kargıpınarı Mahallesi'nde şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınan bir araç durdurularak arama yapıldı. Araç ve içerisindeki 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 4 fişek skunk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 795 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MERSİN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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