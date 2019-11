Mersin'de yıkılan imam hatip lisesinin yapılmamasına tepki

MERSİN'de 2017 yılında yeniden yapılmak üzere yıkımı gerçekleşen 500 öğrencili Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin aradan geçen 2 yıla rağmen tamamlanmaması, velilerin tepkisine neden oldu.

1968 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan Akdeniz ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2017 yılında valilik, MHP'li Büyükşehir Belediyesi ve milli eğitim müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından yıkıldı. Okul, 1 Aralık 2018'de tamamlanmak koşuluyla 24 milyon 722 bin TL bedelle ihale edildi. İhale şartı ve imzalanan protokolde, yıkılan alanda 34 derslik okul, 100 yataklı 30 odalı yurt, 500 kişilik konferans salonu, 500 kişilik cami, 90 kişilik kantin, 50 araçlık otopark, kapalı spor salonu ve spor sahaları yapılıp, 30 yıllığına Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilmesi yer aldı. İhaleyi alan firma, 2 milyon 942 bin 555 TL ödenek ile işin yüzde 15'ini bitirdi. Ancak projeyi üstlenen Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs 2019 tarihli yazısı ile ülkede yaşanan ekonomik gelişmeleri öne sürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne projeye devam edemeyeceğini bildirdi. Belediye, inşaat çalışmalarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üstlenilmesi için yeni bir protokol imzalanmasını talep etti.

Süreç ise en fazla öğrencileri mağdur etti. Yıkılan okulda eğitim gören 500 öğrenci, 3 Ocak ve Sağlık Lisesi'ne dağıtıldı. Yatılı öğrenciler ise 5 kilometrelik uzaktaki pansiyonda kalıyor.

'BELEDİYE YÖNETİMİ CHP'YE GEÇTİ, İNŞAAT DURDU'

Veliler, bugün Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelerek, inşaatın bitirilmemesine tepki gösterdi. Veliler adına konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Nabi Koca, okulun 2018 yılında 'proje okul' ilan edildiğini söyledi. 2 yıldır süren inşaatın durduğunu, öğrencilerin mağduriyet yaşadığını belirten Koca, "Bizler okul aile birliği olarak başvurduğumuz tüm mercilerden okulumuz inşaatı yapımının devam etmesi için olumlu bir yanıt alamadık. Şu an itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in, 'Ben okulu yapmayacağım, okulun inşaatını milli eğitime devretmek istiyorum' dediğini, bu isteğini de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı ile bildirdiğini biliyoruz. Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği olarak soruyoruz; Belediyemizin geliri aylık 30 milyon TL iken okul inşaatımızı neden yapmak istemiyorsunuz? Önceki belediye yönetiminin aldığı kararı devam ettirmek zorundasınız. Bizler okulumuzun sorununa bir an çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ ÇATI KATINDA EĞİTİM GÖRÜYOR'

Veli Suat Akşam da "Çocuklarımız okulun çatı katında eğitim alıyor. Biz okulumuzun bir an önce bitirilmesi ve teslim edilmesini istiyoruz. Bu okula sahip çıkın lütfen" diye konuştu.



