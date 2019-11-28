Tarsus’ta "Sürü Yönetimi Çobanlık Kursu"

Tarsus Ziraat Odasınca ’Sürü Yönetimi Çobanlık Kursu’ düzenlendi.

Tarsus Ziraat Odasındaki seminere Tarsus Tarım ve Orman ilçe Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Tarsus Süt Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar, Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy ile çok sayıda çoban katıldı.

Çukurova Üniversitesi Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman seminer verdi.

Prof. Dr. Nazan Koluman, çobanlığın en önemli mesleklerden biri olduğunu söyledi. Koluman, "Bir insan giyinmezse, ısınmazsa, araba kullanmazsa yaşayabiliyor ama gıdası olmasa, hayvansal protein dediğimiz hayvansal ürünler olmadan yaşayamıyor. Özellikle genç kuşakların, bebeklerin ve gençlerin beslenmesinde etin, sütün, yumurtanın önemi artık çok fazla. Artık bu kabul edilen gerçek haline dönüştü hem bilimsel hem deneyimlerle ispatlanmış durumda. Dolayısıyla bunu doğru bir şekilde üretmek elimizde var olan kaynakların verimini iyileştirmek ve birazda arkadaşlara doğru yöntemleri öğreterek hayvanlarımızı rahatsız eden etkileri ortadan kaldırmayı bu projede amaçladık" şeklinde konuştu.

MERSİN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:33

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.