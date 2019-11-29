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Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere sabah çorbası

İHA

Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere sabah çorbası

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bin 200 öğrencinin eğitim gördüğü Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde, öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, 20192020 eğitimöğretim yılı ders programına eylül ayı itibariyle başladı. Merkezle birlikte 8 ilçede üniversite hayali kuran yaklaşık 4 bin 200 öğrenciyi ücretsiz olarak geleceğe hazırlayan kurslar, tecrübeli, genç ve dinamik öğretmen kadrosu ile eğitim veriyor. Merkezdeki bin 200 öğrencinin eğitim gördüğü kurs merkezinde öğrenciler, sabahları “Bir Çorba Bir Ekmek” projesi kapsamında içtikleri sıcak çorbayla güne başlıyor.

“Öğrencilerimizin eksiğini kapatmak için her türlü desteği veriyoruz”
Mersin merkezdeki müdürü Melike Elif Esiroğlu, “Kurs merkezimizde bir psikolog, bir rehber öğretmen, 35 branş öğretmeni ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Eğitimöğretim dönemine başlarken yaptığımız veli toplantısında, öğrencilerimiz için takip sistemimiz olduğunu, velilerimizi de mesajla bilgilendireceğimizi belirttik. Birebir ders, soru çözümü ve konu tekrarları noktasında öğrencimizle sıkı bir ilişki kurduk. Öğrencilerimizin eksiklerini kapatma noktasında onlara her türlü desteği sağlıyoruz” dedi.
Rehber öğretmenlerinin öğrencilerle birebir görüşmeler yapığını ifade eden Esiroğlu, “Rehber öğretmenlerimiz hem aileyle hem de öğrenci ile görüşerek aslında onların sadece üniversite hazırlık sürecine değil, hayata hazırlık sürecine de destek oluyorlar. Aynı zamanda sınıf rehber öğretmenlerimiz var. Derse giren öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimizle koordineli olarak ders takibi gerçekleştiriyor. Yakın zamanda ev ziyaretlerimiz de yapılacak” diye konuştu.
Esiroğlu, öğrencilerle ders dışında sosyal etkinlikler de düzenlediklerini belirterek, “Bunlardan biri Tema Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz fidan dikme etkinliğiydi. Bunun yanında Kariyer Günleri, sinema, tiyatro etkinlikleri ve onları hayat anlamında geliştirebilecek pek çok proje de hazırlıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerini, projelerini takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimiz her sabah ilk teneffüste çorbalarını alıyor”
Büyükşehir Belediyesinin “Bir Çorba Bir Ekmek” projesinden kurs öğrencilerinin de yararlandığını ifade eden Esiroğlu, “Öğrencilerimiz Mersin’in pek çok yerinde çorba dağıtımını gördü. Onlar da özellikle sabah saatlerinde çok uzak yerlerden geldikleri için ve maddi olarak bütçeleri olmadığı için böyle bir hizmet istediler. Büyükşehir Belediyesi de onlara bu hizmeti sağladı. Öğrencilerimiz her sabah ilk teneffüste çorbalarını alıyor” şeklinde konuştu.

“Sabah soğuğunda çorba iyi geldi”
Kurs öğrencilerinden Emre Taş ise verilen eğitimden memnun olduğunu belirterek, “19 yaşındayım, Adıyamanlıyım, sağlık teknikeri olmak istiyorum, onun için çaba gösteriyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin kursunda öğrenim görüyorum. Memnunum, çok güzel eğitimi var. Ders içi olsun, ders dışı etkinlikler olsun, çok güzel geçiyor. Dersler verimli, rehberlik servisimiz öğrencilerine ayrı bir önem gösteriyor. Çorba servis ikramı çok iyi. Sabahları soğuk olduğu için çok iyi geldi, teşekkür ediyoruz” dedi.
Mustafa Akgül de “Çok memnunum, öğretmenlerimiz, öğrenci işlerimiz çok iyi. Her türlü sıkıntımızla ilgileniyorlar. Çorba dağıtımı çok güzel. Durumu olmayan öğrenciler için çok iyi oluyor. Çorba çok lezzetli, çok güzel” diye konuştu.
Sağlanan imkandan dolayı memnuniyeti dile getiren Nidanur Öztekin ise, “Üç senedir sınava hazırlanıyorum fakat bazı nedenlerden dolayı sınavda başarılı olmama rağmen imkanlar uygun olmadığı için üniversiteye gidemedim. Bu sene Allah izin verirse gitmeyi düşünüyorum. Ben de kursa geldiğimden beri çok mutluyum, çünkü hocalarımızın hepsi çok ilgililer. Herhangi bir sıkıntımız olduğunda gayet güler yüzlü bir şekilde ne sorunumuz olursa olsun tek tek yanıtlıyorlar. Derslerimiz çok verimli geçiyor o yüzden mutluyum, iyi ki buraya gelmişim. Çorba dağıtımı ile ilgili olarak bizi düşündükleri, bu imkanı tanıdıkları için çok teşekkür ederiz” dedi.

MERSİN

29 Kasım 2019 Cuma

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