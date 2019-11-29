Mersin'de faili meçhul 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen 10 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı, polisin çalışması sonucu aydınlatılırken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 10 hırsızlık olayı aydınlatılarak bu olayları gerçekleştiren 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte çalıntı bazı malzemeler de ele geçirildi.

Öte yandan Akdeniz ilçesinde yapılan uygulamalar esnasında 1 adet tabanca, 2 adet tüfek,1 adet pompalı tüfek, 177 gram esrar, 3 gram eroin ve 82 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Bunun yanında 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik' gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 kişi de yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

MERSİN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:33

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.