Vali Su, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ı kabul etti

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, bir dizi programa katılmak üzere Mersin’e gelen Memur Sendikaları Konfederasyonu (MemurSen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

MemurSen Mersin Şube Başkanı Abdulla Çelik ve bağlı sendikaların şube başkanlarının da yer aldığı ziyarette, Genel Başkan Ali Yalçın, konfederasyon olarak Mersin’de bir dizi programa katılacaklarını ifade ederek, göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Vali Su’ya teşekkür etti.

Vali Su ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sendikaların gelişmiş toplumların vazgeçilmez kurumları olduğunu söyledi. Su, MemurSen Genel Başkanı Yalçın’a yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.

Ziyaret, Genel Başkan Yalçın’ın konfederasyon olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından yapılan sohbetle sona erdi.

MERSİN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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