Tarsus yarenlik alanda bakım çalışması yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü’ne bağlı park ve bahçeler birimi ekipleri tarafından, Tarsus yarenlik alanında bulunan onlarca kauçuk ağacı budandı. Ağaçların çevresinde temizlik çalışması da gerçekleştirildi.

Tarsus’ta Atatürk Caddesi’nin PTT ana binası ile Halk Eğitim Merkezi hizmet binası arasında kalan bölümünün trafiğe kapatılmasıyla oluşturulan yarenlik alanında yer alan ve özellikle sıcak yaz aylarında koyu gölgesiyle ilgi çeken kauçuk ağaçları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, kovalı vinç aracılığıyla ve makineler vasıtasıyla budandı. Görsel olarak da dikkat çeken ağaçlar, ekiplerin titiz çalışmasıyla şekilli olarak budanırken, çevresinde de kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında yarenlik alanında yer alan oturma grupları ve oturma grupları içerisindeki bodur süs bitkileri de yine şekilli olarak budandı. Çalışmalar kapsamında temizlik ekipleri de detaylı temizlik çalışması yaptı.

MERSİN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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