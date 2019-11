Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonu açtı

Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Çat kapı doğaç komedyası’ ile sezon açılışını yaptı.

Belediye Kültür Merkezinde gösterime giren oyun büyük ilgi gördü. Genel sanat yönetmenliğini Deniz Sandalcı'nın yaptığı oyunda, tiyatrocular izleyicilerden tam not aldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Ayaş Antik Tiyatro Festivali, Kızkalesi Film Günleri gibi birçok projeye hayat verdiklerini belirterek, kültürel faaliyetlerde de vatandaşların ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Tollu, geçen yıl gerçekleştirdikleri Elause Sebaste Antik Kenti Tiyatro Festivali ile yaklaşık 2 bin yıl sonra tarihi amfinin perdelerini araladıklarını ve ulusal tiyatrocuları bir araya getirdiklerini hatırlattı. Tollu, “Erdemlimizi sadece alt yapı noktasında değil, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de destekliyoruz. Çünkü gelişmenin tek taraflı olamayacağını çok iyi biliyoruz. Düzenlediğimiz festivallerle, ilçede turizmi canlandıracak çalışmalar yaparken, bir taraftan da vatandaşlarımıza yeni sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Özellikle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak adına kültürel ve sanatsal faaliyetlere önem verdik. Bu çalışmalardan biri olan tiyatro gösterilerimiz, her hafta cuma günü kültür merkezimizde devam etmektedir, tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu her cuma saat 19.00’da izleyiciyle buluşarak, tiyatro ziyafeti sunuyor.

