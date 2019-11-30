Kayaselçuk: “Sporda başarı doğru beslenmeden geçiyor”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Miday Kayaselçuk, Spor yapanların, spordan maksimum faydayı sağlamaları için sağlıklı ve doğru beslenmeleri gerektiğini belirterek, “Sporda başarı doğru beslenmeden geçiyor” dedi.

VM Medical Park Mersin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Miday Kayaselçuk, bir açıklama yaparak, sporcu beslenmesi hakkında bilgiler verdi. Sporcu diyetinin karbonhidrattan zengin, protein değerinden normal, yağdan fakir olması gerektiğini söyleyen Kayaselçuk, “Egzersiz sonrası tüketilen karbonhidratın zamanı, glikojen sentez oranını etkilemektedir. Egzersizden hemen sonra karbonhidrat tüketimi ile 2 saat sonra tüketimi, glikojen depolama oranını değiştirir. Egzersiz sırasında, hem sıvı hem de karbonhidrat sağlaması nedeni ile sporcu içeceklerinin tüketilmesini öneriyoruz” diye konuştu.



“Spor öncesi yemeğin sindirimi kolay olmalı”

Spor öncesi yemeğin sindiriminin kolay olması gerektiğine dikkat çeken Kayaselçuk, protein ve yağların sindirimi yavaş sürdüğü için az tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Kayaselçuk, “Çiğ sebze ve meyveler, kuru baklagiller gibi posa içeriği yüksek besinlerden kaçınılmalıdır. Lahana, karnabahar gibi gaz yapabilen sebzeler yenilmemelidir” uyarısında bulundu.



“Sıvı yetersizliği idrardan anlaşılabilir”

İdrar rengine bakarak vücuttaki sıvının yeterli olup olmadığının anlaşılabileceğini söyleyen Diyet Uzmanı Kayaselçuk, “İdrar renginin koyu olması vücuttaki sıvı miktarının yetersiz olduğunu gösterir ve idrar açık renk olana kadar sıvı tüketimi arttırılmalıdır. Sporcular antrenman öncesi ve sonrası tartılarak ne kadar sıvı kaybettiğini anlayabilir. Kaybettikleri miktarın yaklaşık 1,5 katını alarak vücudunun sıvı dengesini tekrar normal düzenine getirebilirler” ifadelerini kullandı.

MERSİN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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