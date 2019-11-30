Silifke'de 'Minikler Taekwondo Turnuvası' düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Silifke'de 'Minikler Taekwondo Turnuvası' düzenlendi

İHA

Silifke'de 'Minikler Taekwondo Turnuvası' düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde 'Minikler Taekwondo Turnuvası' düzenledi.
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Silifke Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya, il genelinde bulunan 15 kulüpten yaklaşık 200 sporcu katıldı. Silifke’den ise Milli Takım Antrenörü İbrahim Savaş Açıkgöz önderliğinde Silifke Umut Spor Kulübü, Atayurt Taekwondo ve Kickboks Spor Kulübü, Çağdaş Gençlik Spor Kulübünden 60 sporcu katıldı.
Etkinlikte konuşan Taekwondo Mersin İl Temsilcisi Ercan Aldemir, “Amacımız, 2020 yılına hedef koymuş olan sporcularımıza performansını göstertmektir. Silifke’de bu organizasyonun yapılmasında ve misafirperverliğinden dolayı Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe ve salon çalışanlarına teşekkür ederim. Tüm kulüplerimizi ve sporcularını böyle bir organizede yer aldıkları için tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.
Son 20 yıldır Silifke’de bu tür organizasyonların düzenlenmediğine dikkat çeken Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe ise “Silifke’de taekwondo kulüpleri etkin olarak bulunduğu halde hiç resmi bir organizasyon düzenlenmemiş. Bundan sonra il temsilciliğinin de desteği ile bu tür organizasyonları ilçemizde daha sık görmek istiyoruz. Bu organizasyonun Silifke’de yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Belediye Başkanvekili Sadık Altınok ve Silifke Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe tarafından verildi.

MERSİN

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASKON Şube Başkanı Hasan Arslan’a çifte ödül
YEREL HABERLER ASKON Şube Başkanı Hasan Arslan’a çifte ödül
AK Parti'li Kandemir: Türkiye'nin önü aydınlık
YEREL HABERLER AK Parti'li Kandemir: Türkiye'nin önü aydınlık
Erkan Kandemir: "Masa başında harita çizenler başarısız oldular" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Kandemir: Kandemir: "Fransa Cumhurbaşkanı niyetini açık açık ifade etti" "Barış Pınarı Harekatıyla planları bozuldu"
YEREL HABERLER Erkan Kandemir: "Masa başında harita çizenler ...
Başkan Gültak: “Akdeniz, hak ettiği yere bir türlü varamadı”
YEREL HABERLER Başkan Gültak: “Akdeniz, hak ettiği yere bir türlü ...
ÇEVDOSAN’a 'Yılın Çevre Ödülü' verildi
YEREL HABERLER ÇEVDOSAN’a 'Yılın Çevre Ödülü' verildi
Mersin Üniversitesinde Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesinde Uluslararası Mikobakteri ...
Tarsus'ta bir sitede çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Tarsus'ta bir sitede çıkan yangın korkuttu
Vali Su, il idare şube başkanları ile toplantı yaptı
YEREL HABERLER Vali Su, il idare şube başkanları ile toplantı yaptı
Büyükşehir ekipleri, yağışlardan zarar gören yolları onardı
YEREL HABERLER Büyükşehir ekipleri, yağışlardan zarar gören yolları ...
Mersin Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi ...
Kayaselçuk: “Sporda başarı doğru beslenmeden geçiyor”
YEREL HABERLER Kayaselçuk: “Sporda başarı doğru beslenmeden geçiyor”
Büyükşehir Belediyesi, 50 yol işçisi aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, 50 yol işçisi aldı
(Özel) Savaş mağduru Muhammed’in polis olma hayali gerçek oldu Suriye’deki savaşın en acı simgelerinden biri haline gelen 10 yaşındaki Muhammed Ali’nin polis olma hayalini, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli gerçekleştirdi Savaş sırasında çıkan yangında yüzü tanınmayacak hale gelen küçük çocuğu evinde ziyaret eden polisler, polis kıyafeti giydirdikleri Muhammed’in hayalini gerçeğe dönüştürdü
YEREL HABERLER (Özel) Savaş mağduru Muhammed’in polis olma hayali ...
Baba ve 4 yaşındaki kızı, av tüfekli saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Baba ve 4 yaşındaki kızı, av tüfekli saldırıda ...
Baba ve kızı marketten çıkarken açılan ateşle yaralandı
YEREL HABERLER Baba ve kızı marketten çıkarken açılan ateşle ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı bütçesi 2 milyar 254 milyon TL Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı bütçesini oy birliğiyle kabul etti Seçer: “Çalıştıramıyoruz. Zorlanıyoruz. Bazı personelle yolumuzu ayırmaya devam edeceğiz ama personel alımları da devam edecek” “Logonun faturası iki tantuni, bir ayran”
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı bütçesi 2 ...
Mezitli'de huzur toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mezitli'de huzur toplantısı yapıldı
Havuza düşen otomobilde boğulan Şenol, toprağa verildi
YEREL HABERLER Havuza düşen otomobilde boğulan Şenol, toprağa ...
Mezitli'nin sinerjisi artıyor
YEREL HABERLER Mezitli'nin sinerjisi artıyor
Erdemli'de bazı mahallerde su kesintisi uygulanacak
YEREL HABERLER Erdemli'de bazı mahallerde su kesintisi uygulanacak
Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonu açtı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonu açtı
Toroslar'da tahrip olan yollar yeniden yapılıyor
YEREL HABERLER Toroslar'da tahrip olan yollar yeniden yapılıyor
Tarsus Belediyesi Seher Togo Kreşi açılıyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi Seher Togo Kreşi açılıyor
Tarsus yarenlik alanda bakım çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Tarsus yarenlik alanda bakım çalışması yapıldı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X