Ressam Safter Çevirgen Mersin’de sergi açtı

Ressam Safter Çevirgen Adana’da açtığı sergiyi Mersin’de sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Konser Salonunda gerçekleştirilen sergide, yağlı boya tekniği ile yapılmış 22 tablo sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Nevşehir doğumlu sanatçı yüksek öğrenimini sosyoloji ve işletme alanlarında yaptı. Sanat yaşamını uzun yıllar İstanbul’da devam ettiren ressam 3. kişisel sergisi olan "Frekans"ta, iç dünyanın dinamiklerini, devinimleri, aksaklıkları vi çatışmaları, gerçek dünyaya iletmeye çalışıyor.

Çevirgen, bütün bunları yaparken de kendisiyle yüzleştiğini belirterek, “Kendimi sorguluyor ve kendimi bulmak için arayışlarımı sürdürüyorum. Bu çalışmalarımda siz yerinizi aldığınızda sizi gözlerle baş başa bırakan sergide, zihniniz size sorular sormaya başlıyor. Sizleri düşünmeye zorlayan bu resimlerin etkisi uzun süre devam edeceğine inanıyorum" dedi.

MERSİN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:03

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