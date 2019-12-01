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Başkan Seçer, fuarda yazarlarla buluştu

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin CNR Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek yazarlarla bir araya geldi.

Başkan Seçer, fuarda yazarlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin CNR Kitap Fuarı’nı ziyaret ederek yazarlarla bir araya geldi.
Seçer, fuar ziyaretine Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol’un son kitabı 'İsimsiz Bebek' için düzenlenen söyleşi ve imza etkinliğine katılarak başladı. İzol’un imzalı bir kitabını alan Seçer, “Hamit İzol iyi yetişmiş bir kardeşimiz, bir Türkiyeli. Toplumun belli bir noktaya gelmesi için çalışan bir gönüllü. Mersin’i, Türkiye’yi, insanlığı ilgilendiren her konuda Hamit İzol’u görmek mümkün. Başarılarının devamını diliyorum. Bu sevgi, bu heyecan devam etsin bizler de sizin bu azminizden, çalışmalarınızdan faydalanalım” dedi.
Seçer, daha sonra eski bakanlardan Fikri Sağlar ile gazeteciler Saygı Öztürk, Mustafa Balbay ve Serhan Asker’in imza stantlarını ziyaret ederek hem kitap imzalattı hem sohbet etti. Seçer, Mersinli yazarlar Ahmet Eroğlu ile Çetin Oranlı’nın stantlarını da ziyaret etti.
Başkan Seçer, fuarda vatandaşların ilgi odağı oldu. Stantlar arasında gezerken yayınevleri çalışanlarıyla ve vatandaşlarla selamlaşan Seçer, sık sık fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarca durduruldu. Seçer, fotoğraf çektirmek isteyen her vatandaşın isteğini yerine getirdi.

MERSİN

01 Aralık 2019 Pazar

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