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Kandemir: "Mustafa Gültak, Akdeniz için büyük şans" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat ...

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın Akdeniz ve Mersin için büyük şans olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Akdeniz'i yakinen takip ediyor. Bizler, merkezi hükümet olarak, milletvekillerimizle birlikte üzerimize ne düşerse katkı vermeyi arzu ediyoruz" dedi.

Kandemir: "Mustafa Gültak, Akdeniz için büyük şans" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Mersin temasları kapsamında Akdeniz Belediyesi'ni ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın Akdeniz ve Mersin için büyük şans olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Akdeniz’i yakinen takip ediyor. Bizler, merkezi hükümet olarak, milletvekillerimizle birlikte üzerimize ne düşerse katkı vermeyi arzu ediyoruz” dedi.
Kandemir, Mersin programı kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ı ziyaret etti.
Konuşmasına, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ı tebrik ederek başlayan Kandemir, “Başkanımız, uzunca zamandır tanıdığımız, bildiğimiz, Cumhurbaşkanımızın da çok güvendiği ekip arkadaşlarından birisidir. Kendisi Akdeniz için büyük şans. Biz, merkezi hükümet olarak milletvekillerimizle birlikte üzerimize ne düşerse, elimizden gelen katkıyı vermeyi arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da çok yakinen takip ediyor. Zaman zaman yaptığımız istişarelerde de ‘nasıl bir katkı verebiliriz, elimizden ne gelir?’ bunları konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.
“Şehri eminimize inanıyor ve güveniyoruz”
Sözlerini, “Buradaki en büyük kazancımız, milletimizin teveccühünün bize yüklediği ağır sorumluluk ve bunun gereğini bir ufku, bir perspektifi, bir inancı sahaya yansıtarak yapacak bir belediye başkanı olduğuna inanıyoruz” diyerek sürdüren Kandemir, “Başkanımızın ekibi ve meclis üyeleri çok iyi ve yetenekli. İnanıyoruz ki Akdeniz, önümüzdeki süreçte AK Parti belediyeciliğinin, kimseyi ayırt etmeyen, ötekileştirmeyen örneğini görecek ve hissedecek. Tabi bu emaneti hakkını vererek taşımak ağır bir sorumluluk. İnanıyoruz ki insanlar her gün uyandığında, ‘iyi ki biz Akdeniz’i AK Parti'ye emanet etmişiz’ diyecek. Çünkü şehri eminimiz tam bu hissiyatta bir belediye başkanı. Tekrar kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.
“Güneş, Akdeniz’e artık farklı doğuyor”
Ziyareti dolayısıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir’e ve beraberindeki heyete teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise Akdeniz’in zorlu bir bölge olduğunun altını çizerek, “Ama önemli olan zoru başarmaktır. Başarmanın iki yolu var. Biri inanmak, biz inandık yola çıktık ve kazandık. Diğeri de çalışmaktır. Bunu da tüm gücümüzle, bakanımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve arkadaşlarımızla, koordine içinde ve birlikteliği koruyarak çalışıyoruz” diye konuştu.
Konuşmasını, “Hiç kimse merak etmesin, Akdeniz’de artık güneş farklı doğuyor ve de doğmaya devam edecek” diyerek sürdüren Gültak, “Cumhurbaşkanımızın, merkezi hükümetimizin, Lütfi Elvan bakanımızın, milletvekillerimizin, teşkilatlarımızın bizlere verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Gültak, konuşmasının ardından Akdeniz’i simgeleyen sembolik bir anahtarı, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e sundu.

MERSİN

01 Aralık 2019 Pazar

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