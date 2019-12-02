Mersin'de antik çağa ait altın bilezik ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'de jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsı antik çağa ait altın bileziği satarken suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, K.A. isimli şahsın elinde antik çağa ait altın bilezik olduğu ve satmak için müşteri aradığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri, şüpheliyi antik çağa ait 1 altın bileziği satmak isterken suçüstü yakaladı. Ele geçirilen altın bilezik Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığına götürüldü.

MERSİN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.