Mersin'de uyuşturucu satıcısı yakalandı

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan bir kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Kargıpınarı Mahallesi'nde S.D. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı operasyonda 100 gram esrar, 6 sentetik hap ve uyuşturucu madde kullanılan 'bong' diye tabir edilen düzenek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir kişiyle adli işlem başlatıldı.

MERSİN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

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