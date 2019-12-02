Antik çağa ait bileziği satmak isterken yakalandı

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MERSİN'de, antik çağa ait altın bileziği satmaya çalışan K.A., suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.A'nın elinde antik çağa ait altın bilezik olduğu ve satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince yapılan operasyonda K.A., antik çağa ait 1 altın bileziği satmak isterken, suçüstü yakalandı. El konulan altın bilezik, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



MERSİN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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