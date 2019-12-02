Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu Yenice kavşaklar mevkisinde meydana geldi. Hasan T., yönetimindeki 22 AAV 177 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, Yenice kavşaklar mevkisinde döneceği şeridi geçti. Geri geri geldiği iddia edilen araca, Mehmet A. idaresindeki 33 ANA 07 plakalı tır arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan H. Hüseyin Aydın hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Hasan T. ve yanında yolcu olarak bulunan Vildan T. ağır yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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