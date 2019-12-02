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Mersin Barosu 95 yaşında Baro Başkanı Yeşilboğaz ve eski baro başkanları, Mersin Barosunun ...

İHA

– Mersin Barosunun kuruluşunun 95'inci yılı, törenle kutlandı. Eski baro başkanlarıyla birlikte pasta keserek 95'inci yılı kutlayan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 95 yıllık Mersin Barosunun köklü, demokrat, ilerici bir yapısı olduğunu belirterek, "Bu yapıdan hiçbir zaman vazgeçmedik" dedi.

Mersin Barosu 95 yaşında Baro Başkanı Yeşilboğaz ve eski baro başkanları, Mersin Barosunun kuruluşunun 95'inci yılını pasta keserek kutladı Yeşilboğaz: “Mersin Barosunun köklü, demokrat, ilerici bir yapısı vardır. Bu yapıdan hiçbir zaman vazgeçmedik”

– Mersin Barosunun kuruluşunun 95’inci yılı, törenle kutlandı. Eski baro başkanlarıyla birlikte pasta keserek 95’inci yılı kutlayan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 95 yıllık Mersin Barosunun köklü, demokrat, ilerici bir yapısı olduğunu belirterek, “Bu yapıdan hiçbir zaman vazgeçmedik” dedi.
Mersin Barosunun 95’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Mersin Adliye Sarayı Baro Odasında gerçekleştirilen törene, eski baro başkanlarından İsa Gök, Halit Akın, Şengün Erdoğan ve Hulki Özel ile çok sayıda avukat katıldı.

“Mersin Barosu cumhuriyetle yaşıttır”
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, törende yaptığı konuşmada, baronun tarihçesini anlattı. 1 Aralık 1924 tarihinde kurulan Mersin Barosunun cumhuriyetle yaşıt olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, Mersin Barosunun kuruluşunun, Muhamat Kanunundan sonra 6 Aralık 1926 tarihinde yürürlüğe giren 708 sayılı kanunun kabulünün ardından gerçekleştiğini söyledi. Bu kanun yürürlüğe girdiği 1938’de Mersin Barosunda 16 Mersin, 3 Tarsus, 1 Silifke’de olmak üzere 20 avukatın kayıtlı olduğuna işaret eden Yeşilboğaz, ilk Baro Başkanının da Hüseyin Avni Bey olduğunu kaydetti.

“Mersin Barosu, köklü bir barodur”
Mersin Barosunun, cumhuriyetle yaşıt olması ve birçok projeye öncülük etmiş olması dolayısıyla köklü bir baro olduğunu belirten Yeşilboğaz, “Türkiye’deki barolarda kullanılan ve barolara ekonomik katkı sağlayan 'baro pulu', Mersin Barosunun icadıdır. Mersin Barosu o günün koşullarıyla borç batağında iken baromuzun borçlarını ödemek için ‘baro pulu’ çıkarmıştır ve borçlarını bu yardımlaşma sistemiyle ödemiştir. Bu icadımız Türkiye Barolar Birliği tarafından benimsendi ve projemiz tüm barolarda şu anda uygulanıyor” diye konuştu.
Avukatlık mesleğinin ekonomik ve siyasal anlamda yol kat etmesinde Mersin Barosunun rolünün çok büyük olduğunun altını çizen Yeşilboğaz, “Birçok baro, fiziksel mekan yetersizliği nedeniyle stajyer avukatlara sınırlama getirmiştir. Gökdelen hizmet binamız, tüm meslektaşlarımıza gerekli eğitimi verecek her türlü imkana ve donanıma sahip. Bu hizmet binamız, sadece meslektaşlarımızın kendi maddi destekleri ile baromuza kazandırılmıştır. Bu açıdan Mersin Barosu, fiziki mekanı ve donanımı ile bir çok barodan öndedir” ifadelerini kullandı.

“95 yıllık Mersin Barosunun köklü, demokrat, ilerici bir yapısı vardır”
Mersin Barosu ailesinin her geçen gün daha da büyüdüğünü vurgulayan Yeşilboğaz, 1940 yılında baroya sadece 20 avukat kayıtlıyken, bugün bu sayının yaklaşık 3 bin olduğunu söyledi. Yeşilboğaz, “95 yıllık Mersin Barosunun köklü, demokrat, ilerici bir yapısı vardır. Bu yapıdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Mersin Barosu sadece mesleki teşekkülden oluşmuyor. Ayrıca, Avukatlık Kanununun barolara ve avukatlara vermiş olduğu hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, insan hakları temelli olmak üzere tüm çevre ve hayvan haklarını savunmak adına mücadele vermektedir. Bu bayrağı ben devraldım. Bu onurlu görevi yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunda da siz değerli meslektaşlarımızın çok büyük katkısı var. Şahsım ve yönetim kurulu adına hepiniz ayrıca teşekkür ediyorum. Tarihi başarılarla dolu olan, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yol alarak adalet ve hukuk mücadelesinde öncü olan Mersin Barosunun kuruluşunun 95’inci yıl dönümünü kutlarım. 95 yıllık gururumuza katkı veren geçmiş dönem tüm baro başkanlarımıza, yönetim kurullarına, diğer kurullarda görev alan ve başarılarımıza destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, aramızdan ayrılanları rahmetle anar, saygılarımızı sunarız” şeklinde konuştu.
Yeşilboğaz, konuşmasının ardından, eski baro başkanları İsa Gök, Halit Akın, Şengün Erdoğan ve Hulki Özel ile birlikte Mersin Barosunun 95’inci yıl pastasını kesti.

MERSİN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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