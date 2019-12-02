Mersin'de intihar olaylarına karşı farkındalık eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mersin'de intihar olaylarına karşı farkındalık eğitimi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, intihar olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'İntihar ve intihar önleme farkındalık eğitimi' düzenledi.

Mersin'de intihar olaylarına karşı farkındalık eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, intihar olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'İntihar ve intihar önleme farkındalık eğitimi' düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi’nde personellere ve engelli bireylere yönelik düzenlenen eğitim, Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Psikoloğu Fatma Usta tarafından verildi. Türkiye’de yıllara göre intihar oranları, cinsiyet ve yaş dağılımları gibi bilgileri paylaşan Usta, medyanın intihar olayları üzerindeki etkilerinden de bahsetti. Usta, intihar belirtilerine ve baş etme yollarında dair katılımcıları aydınlattı.
İntiharı, 'kişinin bilerek ve kasıtlı olarak kendini öldürmesi' olarak tanımlayan Usta, TÜİK’in Türkiye’de 19752015 yılları arası, yıllara göre intihar sayısı ve kaba intihar hızları verilerini paylaştı. Verilere göre 1975’te 788 intihar olayı yaşanırken, 2015 yılında sayı 3 bin 211’e çıkarak 40 yılda intihar olayları 4 katın üstünde artış gösterdi.
Bunlar intiharın uyarı işaretleri arasında yer alıyor
Usta, intihar eğiliminin birtakım belirtilerle kendisini gösterdiğini anlattı. Buna göre, intiharın uyarı işaretleri arasında umutsuzluk, kontrolsüz öfke ve intikam alma, kapana kısılmış hissetme, artan alkol ve uyuşturucu kullanımı, arkadaşlardan, aileden ve toplumdan çekilme, kaygı, ajitasyon, uyku problemleri ve ruh hallerinin değişmesi yer aldı. Ayrıca acil uyarı işaretleri arasında kendini incitmekle veya öldürmekle tehdit etme, ölüm veya intihar hakkında konuşmak ya da yazmak, silahlar ve diğer ölümcül eşyalara erişerek kendini öldürmenin yollarını aramak da yer alıyor.
İntihara meyilli kişiler daha sakin ve iyi görünebiliyor
İntihar eğilimi olan kişilerdeki belirtilerden bahseden Usta, doğru bilinen bir yanlışı katılımcılarla paylaştı. 'Depresyondaki bir kişinin duygusal durumunda düzelme olursa intihar riski azalır' bilgisinin yanlış olduğuna değinen Usta, “Depresif hastalar çoğunlukla canlılıkları ve enerji düzeyleri artmaya başladıktan sonra intihar ederler. İyi hissettiklerinde intihar etmek için güç bulurlar. İntihara kesin karar vermiş olduklarında da dışarıdan daha sakin ve iyi görünebilirler” dedi.
"Başka çaresi vardı"
Usta, medyaya yansıyan haberlerde intihar olaylarıyla ilgili romantik bir dilin kullanılması, 'başka çaresi yoktu' gibi ifadelerin yer almasının bireylerin bilinçaltlarına intihar fikrini aşıladığını belirterek, “Kişiler haberi ya da olayı okuduktan sonra ‘evet, aslında benimle benzer şeyler yaşamış ve demek ki tek çıkış yolu bu. Dolayısıyla benim de tek çıkış yolum bunu gerçekleştirmek’ şeklinde düşünüp bunu gerçekleştirebiliyor. İşte İstanbul’da 4 kişinin siyanürden ölmesinden sonra Antalya’da da bu olayın görülmesi buna bir örnek” diye konuştu.
“Soru sormak kişinin konuşarak duygusal yükünü boşaltmasına yardımcı olur”
Kişilerin çevrelerinde intihara eğilim gösteren tanıdıklarına ilgili davranmaları gerektiğini belirten Usta, şunları söyledi: “Kişilerin ‘ölmek istiyorum, yaşamak istemiyorum’ şeklinde söylemlerde bulunduklarını görüyoruz. Aslında bu düşünce varsa, kişinin kesinlikle ciddiye alınması lazım. ‘Bu dikkat çekmeye çalışıyor, bu yapmaz’ dememek lazım. Eğer intihar düşüncesi olduğuna inanıyorsanız, bunu kişiyle konuşmaktan korkmayın. Yargılamadan, sevecen ve basit bir biçimde kendine zarar verme düşüncesi olup olmadığını sorun. İntihar düşünceleri hakkında soru sormak kişinin yardım istemesine ve bu duygularını konuşarak duygusal yükünü boşaltmasına yardımcı olur.”

MERSİN

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gültak: “Çarşının yeniden canlanması için gayret ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Gültak: “Çarşının yeniden canlanması için ...
'Nar Çiçeği' projesi umut oldu
YEREL HABERLER 'Nar Çiçeği' projesi umut oldu
Mersin Barosu 95 yaşında Baro Başkanı Yeşilboğaz ve eski baro başkanları, Mersin Barosunun kuruluşunun 95'inci yılını pasta keserek kutladı Yeşilboğaz: “Mersin Barosunun köklü, demokrat, ilerici bir yapısı vardır. Bu yapıdan hiçbir zaman vazgeçmedik”
YEREL HABERLER Mersin Barosu 95 yaşında Baro Başkanı Yeşilboğaz ve ...
MESKİ, Berdan Tesislerinde filtre çalışması yaptı
YEREL HABERLER MESKİ, Berdan Tesislerinde filtre çalışması yaptı
Mersin'de evlerin duvarlarındaki tarihleri, yardım toplayan kadın yazmış 
YEREL HABERLER Mersin'de evlerin duvarlarındaki tarihleri, yardım ...
Mersin Valiliğinden bazı binalara tarih yazılmasına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden bazı binalara tarih yazılmasına ...
Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Antik çağa ait bileziği satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Antik çağa ait bileziği satmak isterken yakalandı
Üzerine kayıtlı, araçlar parçalanınca mağdur oldu
YEREL HABERLER Üzerine kayıtlı, araçlar parçalanınca mağdur oldu
Mersin'de uyuşturucu satıcısı yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu satıcısı yakalandı
Mersin'de antik çağa ait altın bilezik ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de antik çağa ait altın bilezik ele geçirildi
Evlerin duvarlarına yazılan tarihler, Mersinlileri tedirgin etti
YEREL HABERLER Evlerin duvarlarına yazılan tarihler, Mersinlileri ...
Bozdoğan, vatandaşın sağlık sorunlarını dinlemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bozdoğan, vatandaşın sağlık sorunlarını dinlemeye ...
Kandemir: "Mustafa Gültak, Akdeniz için büyük şans" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Mersin temasları kapsamında Akdeniz Belediyesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Kandemir: "Mustafa Gültak, Akdeniz için büyük ...
Başkan Seçer, fuarda yazarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Seçer, fuarda yazarlarla buluştu
Özel çocuklara atlı terapi
YEREL HABERLER Özel çocuklara atlı terapi
Altına sığında otomobilin hareket etmesiyle yaralanan köpek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Altına sığında otomobilin hareket etmesiyle yaralanan ...
4 bacağı da kırılan 'Uykucu' tedaviye alındı
YEREL HABERLER 4 bacağı da kırılan 'Uykucu' tedaviye alındı
Ressam Safter Çevirgen Mersin’de sergi açtı
YEREL HABERLER Ressam Safter Çevirgen Mersin’de sergi açtı
8 kişiye can ve ışık olan Hasan'ın annesi: Başka canlar yanmasın
YEREL HABERLER 8 kişiye can ve ışık olan Hasan'ın annesi: Başka ...
AK Parti'li Kandemir: "Türkiye, bazı ülkelerin terör devleti hayallerini yıktı" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Mersin'in Erdemli ilçesinde partililere ve vatandaşlara hitap etti
YEREL HABERLER AK Parti'li Kandemir: "Türkiye, bazı ülkelerin terör ...
TGF Başkanı Karaca: İnternet gazeteciliği mesleğimizin yüz karası
YEREL HABERLER TGF Başkanı Karaca: İnternet gazeteciliği ...
Çocuk Hakları Çocuk Komitesi kitap fuarında stant açtı
YEREL HABERLER Çocuk Hakları Çocuk Komitesi kitap fuarında stant ...
Silifke Rotary Kulübü atık pil toplayan öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Silifke Rotary Kulübü atık pil toplayan öğrencileri ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X