Başkan Gültak: “Çarşının yeniden canlanması için gayret ediyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, hafta sonunda çarşı esnafıyla bir araya geldi. Çarşının yeniden canlanması için gayret ettiklerini belirten Gültak, “Çarşı esnafımızın her zaman yanındayız, her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Başkan Gültak, hafta sonunda Akdeniz Çarşı Esnafları Derneği (AKÇED) tarafından Silifke Caddesi üzerinde düzenlenen kahvaltıya katılarak, çarşı esnafıyla buluştu. Buluşmaya, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte birçok sivil toplum örgütünün başkanları ve çarşı esnafı katıldı.



“Çarşımızı eskisi gibi canlandıracağız”

Buluşmada, belediyenin hayata katacağı projeleri anlatan Başkan Gültak, çarşıyı eskisi gibi canlandıracaklarını söyledi. Gültak, “Çarşı bölgesinin hareketlendirilmesi için belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapma gayretindeyiz. Çarşımızda, şu bulunduğumuz üzeri açık sokağın üstüne koyduğumuz şemsiyeler bile buraya ayrı bir hava katıyor. Bu bir başlangıç çalışması ve buralar ışıklandırılınca bu sokak çok daha renkli ve canlı olacak” diye konuştu.

Millet Bahçesinin de tamamlanıp vatandaşların hizmetine girmesiyle birlikte çarşıya ve Çamlıbel’e hareketlilik ve canlılık geleceğini, kente de apayrı bir hava katacağını vurgulayan Gültak, “Atatürk Parkının da yeniden düzenlenmesi ve güzelleştirilmesiyle birlikte buralar cıvıl cıvıl olacak. Çarşı esnafımızın her zaman yanındayız, her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Çarşı esnafı da yenileme çalışmalarının yanı sıra çarşının açık olan üzerini ters şemsiyelerle şık bir görünüme kavuşturması dolayısıyla Başkan Gültak’a teşekkür etti.

Gültak, programın ardından Gökçay İş Merkezi esnafını da ziyaret ederek sohbet edip, taleplerini dinledi.

