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Atıl haldeki traktör ve arazöz onarılarak hizmete kazandırıldı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, atıl halde bulunan traktör ve su arazöz aracını onararak kullanıma kazandırdı. İki araç, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek.

Atıl haldeki traktör ve arazöz onarılarak hizmete kazandırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, atıl halde bulunan traktör ve su arazöz aracını onararak kullanıma kazandırdı. İki araç, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer’in hayata geçirdiği tasarruf tedbirleri doğrultusunda her biriminde tasarruf sağlayıp, kaynaklarını verimli hale getiren çalışmalara imza atıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, atıl vaziyette bulunan traktör ve su arazöz aracının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak, kullanıma hazır hale getirdi. İlerleyen günlerde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan araçlar, Mersin’de kent estetiğinin iyileştirilmesinde kullanılacak.

“İki aracımızı hiçbir sıkıntısı olmaksızın hazır hale getirdik”
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Sabahat Aslan, yapılan çalışmayla kamu kaynaklarında tasarruf sağladıklarını belirterek, Makine İkmal sahası içerisinde tespit ettikleri diğer araçları da elden geçirerek, hizmete kazandıracaklarını söyledi. Atıl halde kalan araçları onararak işlev kazandırdıklarını dile getiren Aslan, “Tadilatını yaptık ve her iki aracımızı Park ve Bahçeler Dairesinde kullanılmak üzere hazır hale getirdik. Teknik anlamda bir sıkıntıları yok, sadece muayeneleri yapılacak ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına sunulacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız da bunları çok etkin ve verimli kullanacak” dedi.
Makine İkmal Sahası içerisinde bulunan atıl vaziyetteki araçları onararak ve dönüştürerek Mersin halkının hizmetine kavuşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Aslan, “Sahada benzer birkaç aracımızın daha olduğunu gördük. Onların da dönüşümünü sağlayacağız. Tadilat anlamında şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Mesela otobüslerimiz yolda kaldığı zaman, onları yolda bırakmamak adına bir çekici araç hazırlığı içerisindeyiz. Yine bir arazözümüz daha şu anda tadilatta. Mobil aracımızın çalışmalarını yapıyoruz. Belediyemizin çalışmalarını daha etkin, verimli ve hızlı hale getirmek adına sahamızda atıl duran araçlarımızın tadilatını yapıp, ilgili daire başkanlıklarımızın emrine sunarak daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlıyoruz. Bizim kamu kaynaklarımız çok sınırlı. Bu yaptığımız tadilatlar bir nevi kaynakları iyi ve tasarruflu kullanmak, halka daha verimli hizmet sunmak. Bütün bu çalışmaları başkanımızın yönetim anlayışı doğrultusunda yapıyoruz” diye konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda tarihi değeri olan antika itfaiye aracını da onararak Mersin’e bir değer olarak kazandırmıştı. Almanya’nın Durmersheim kentinde 1977 yılında üretilen antika itfaiye aracı, uzun yıllar Mersin’de hizmet verdikten sonra hurdalığa ayrılmıştı. Büyükşehir Belediyesi şantiyesinde atıl vaziyette bulunan emektar itfaiye aracı, onarılıp Taş Bina önünde vatandaşların ilgisine sunulmuştu.

MERSİN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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