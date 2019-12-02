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Vali Su: “Engelleri ortadan kaldıracak çalışmaların öncüsü olmaya devam edeceğiz”

İHA

Mersin Valisi Ali İhsan Su, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak ve sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmalarda öncü olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Vali Su: “Engelleri ortadan kaldıracak çalışmaların öncüsü olmaya devam edeceğiz”

Mersin Valisi Ali İhsan Su, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak ve sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmalarda öncü olmaya devam edeceklerini bildirdi.
Vali Su, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Su, mesajında, köklü bir tarihin, yüce bir inancın ve kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak, engelli vatandaşların hayatın her alanında engellere takılmadan var olmalarını sağlayacak şartları oluşturmayı, en önde gelen sorumlulukları arasında gördüklerini vurguladı. Engelli vatandaşların eğitim, sağlık, spor, sanat ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda hayatlarını kimseye ihtiyaç duymadan sürdürmelerine imkan ve fırsat sağlayacak şartları oluşturmaya yoğun gayret gösterdiklerini belirten Su, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Engelli vatandaşlarımızın da önlerine çekilen engeller ortadan kaldırıldıkça zorlukları aşarak sabırla ve inançla çalıştığına, spordan sanata, iş dünyasından siyasete, eğitimden bilime kadar tüm alanlarda takdire şayan başarıları imza attığına memnuniyetle şahit olmaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmaların öncüsü olmaya, bu konuda tüm dinamiklerce yürütülen çalışmalara azami desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelliler için hayırlara vesile olmasını diliyor, azim ve kararlılıkları ile bizlere örnek olan engelli vatandaşlarımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

MERSİN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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