Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, genç kadınlarda Türkiye Şampiyonu oldu

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, yeni bir başarıya daha imza atarak, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Genç Kadınlar ve Kadınlar Bocce Rafaa Türkiye Şampiyonasında, genç kadınlarda Türkiye Şampiyonu oldu.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, katıldıkları şampiyonalarda birçok derece elde ederek adını tüm dünyaya duyuran Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, branşında Türkiye’nin en iyi takımlarından biri olma unvanını koruyor. Toroslar Belediyesi Bocce Takımı oyuncuları, 28 Kasım 01 Aralık tarihleri arasında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yapılan Genç Kadınlar ve Kadınlar Bocce Rafaa Türkiye Şampiyonasında, genç kadınlarda Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.



“Bu başarıda büyük bir emek ve destek var”

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı Antrenörü Niyazi Kutlay, bu başarıda büyük bir çabanın, emeğin ve ekibin olduğunu belirterek, spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti. Kutlay, “20182019 sezonunda boccenin 3 disiplini olan VoloPetank ve Raffa oyunları Türkiye Şampiyonalarında dereceler elde ettik ve 1’inci ligi şampiyon olarak tamamladık. Raffa Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonluğunu da spor kulübümüze kazandırmaktan büyük onur duyuyoruz. Spora ve sporcuya önem veren bir belediye başkanına sahip olduğumuz için şanslıyız. Başkanımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



“Her yaşta her branşta sporu yaygınlaştıracağız”

Belediye bünyesinde yetişerek ülkeye dereceler kazandıran tüm sporcuları tebrik eden Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ise “Toroslar Belediyesi olarak her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Alt yapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımızın katıldıkları müsabakalarda büyük başarılar elde etmesi bizleri mutlu ediyor. Ankara’da yapılan Genç Kadınlar ve Kadınlar Bocce Raffa Türkiye Şampiyonasında şampiyon olan sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Hem Toroslar’dan şampiyon sporcular çıkaracaklarını hem de bu sayede kıtalar arası dostluk ilişkileri kurmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, “19 Kasım tarihleri arasında ilçemizde düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce (Volo) Kupası ve Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcu ve heyetin katıldığı organizasyonu başarıyla tamamladık. Boccenin ülkemizde oldukça benimsenen bir spor dalı haline gelmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İlçemizde daha nice uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmayı temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

