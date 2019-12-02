Yakan, Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına aday

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Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Serkan Yakan, Türkiye OptisyenGözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Uzun yıllar optisyen, gözlükçüler sektöründe faal olarak yer aldığını söyleyen Yakan, “Sektörün sorunlarını en yakın bilenlerden biriyim. Sorunların çözümü noktasında aday oldum. Ekip arkadaşlarımla birlikte başarılı olacağıma inanıyorum. İnşallah OptisyenGözlükçüler Birliği Odaları Başkanlığını Mersin’e getireceğiz" dedi.

MERSİN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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