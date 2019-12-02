Şahne, çocuklarla piknikte buluştu

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 'Bir Çocuk Bir Umut Projesi' kapsamında düzenlenen piknikte çocuklarla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Bir Çocuk Bir Umut Projesi' kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik 100. Yıl Gümüş Kum Tabiat Parkında piknik düzenlendi. Düzenlenen piknikte İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'de çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Şahne, onlarla uzun süre sohbet etti.

Çocuklarda program boyunca Şahne ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

MERSİN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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