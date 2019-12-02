Tarsus zabıtası, işaret diliyle engellilere hizmet vermeye başladı

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Engelli Hizmet Biriminde, işitme engellilere yönelik işaret dili eğitimi alan zabıtalar, işaret diliyle hizmet vermeye başladı.

Tarsus Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Engelli Hizmet Birimi kurdu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir ilke de imza atan Tarsus Belediyesi, zabıta görevlilerine işaret dili eğitimi vererek, işitme engelli vatandaşlara hizmet vermelerini sağladı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatı ile Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Engelli Hizmet Biriminde, günlük hayatta toplu taşıma aracıyla bir yerden bir yere gitmek isteyen işitme engellilerle iletişimi sağlayabilmek için çalışanlarına işaret dili eğitimi vermeye başladı. İşaret dili eğitimi alan ve engelli bireylere yardımcı olarak amacıyla kurulan birimde üç zabıta görev yapıyor.

İşaret dili eğitimini başarı ile tamamlayan zabıta görevlileri, engelli vatandaş ve üyelerin bulunduğu dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ve kurumlar ile koordineli bir şekilde görev yapacak. Engelli bireylerin resmi ve özel kurumlardaki işlemlerine yardımcı olmaları amacıyla kurulan birimde görev alacak zabıtalar, Çölyak hastalarının ücretsiz glütensiz ekmek dağıtımını da gerçekleştirecek.

Engelli hizmet birimi aynı zamanda, şehir içinde engelli bireyler için hazırlanmış, görme engelli yolu (sarı yol), engelli otoparkı ve kaldırım kenarlarında bulunan engelli rampası gibi engellilere ayrılmış yerlerin işgalini önleyip, engelli vatandaşların şehir yaşantısında karşılaştıkları sorunları gidermeye yönelik çalışmaları yürütecek.

Bunun yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetler Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğüyle engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için koordinasyon sağlayacak olan Zabıta Engelli Hizmet Birimi, evde bakım hizmeti alan engellilerin ulaşım sorunlarını ortadan kaldıracak. Zabıta Engelli Hizmet Birimi ayrıca, Belediye tesislerine iş ve ziyaret amaçlı gelen engelli vatandaşların iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması adına, belediye çalışanlarının engelli vatandaşlara verdiği hizmetleri denetleyecek.

MERSİN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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