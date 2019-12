Başkan Yılmaz ve Başkan Gültak’tan Engelliler Günü mesajı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayasıyla birer mesaj yayınlayarak, engelli vatandaşların yanında olduklarını belirttiler.



Yılmaz: “Engelsiz Düşler Köyü kuracağız”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir kutlama günü olmadığına, önemli bir farkındalık günü olduğuna dikkat çekti. “Belediye olarak sadece bu özel günde değil, engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” diyen Başkan Yılmaz, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, istihdamda yer alan ve üreten bireyler olmalarını sağlamak amacıyla projeler ürettiklerini belirtti.

Engelli bireylerin haklarının korunması, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında da koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmanın görevleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Engelli vatandaşlarımızın, gerekli destekler verildiğinde birçok alanda üstün başarılar elde ettiklerini biliyoruz. Engelli bireylerin ülkemize kazandırdığı nice başarılar var. Biz de bunun farkında olarak Toroslarımızda doğanın içinde, engelli vatandaşlarımız için 'Engelsiz Düşler Köyü' adıyla bir merkez oluşturmayı hedefliyoruz. Bu projemizle eğlence, eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleriyle onlar için günlük yaşamda engel olan tüm unsurları ortadan kaldıracağız ve geleceğe daha umutlu bakmalarını sağlayacağız. Fiziksel ve zihinsel engel taşıyan vatandaşlarımıza uygun şekilde tasarlayacağımız Engelsiz Düşler Köyünde aynı zamanda sanatsal faaliyetler ve atölye çalışmaları da düzenleyeceğiz. Birlikte engelleri aşacağımız bu proje ile daha iyi yarınlar kuracağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde tüm engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyor, onlara ve fedakar ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.



Gültak: “Her türlü projeyi desteklemeye hazırız”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da mesajında, engellilik meselesinin; yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konu olduğunu kaydetti. Engelli vatandaşları toplumsal yaşama ve istihdama kazandıracak projelere büyük önem ve destek verdiklerinin altını çizen Başkan Gültak, “Gönül belediyeciliği ilkesiyle, engelli insanlarımızın başta eğitim ve istihdam olmak üzere, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler gibi hayatın her alanına katılımlarının, her türlü fırsattan eşit faydalanmalarının önündeki duvarların kaldırılması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Engelli insanların, önlerine çekilen engeller ortadan kaldırıldığında, sabır ve kararlılıkla tüm zorlukları aşarak spor, sanat, eğitim ve bilimde ses getiren başarılara imza attıklarını kaydeden Gültak, “Bu anlamda bizlere düşen en büyük görev ve sorumluluk, engelli kardeşlerimizin karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmak; kentlerimizi, kamu binalarını, cadde, sokak ve parkları, kısacası tüm toplumsal mekanları onlar için kolaylıkla ulaşılabilir hale getirmektir” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününün; engelli bireylerin sorunlarının gündeme gelmesi ve farkındalık oluşması açısından önem taşıdığını da belirten Gültak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Engelli insanlarımız ve yakınları ile empati kurabilmeliyiz. Bu anlamda, engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılıp her alanda istihdamlarının arttırılmasını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini, sosyal hayata katılımlarını arttırmayı amaçlayan her türlü projeyi desteklemeye hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle hiçbir engelin, yaşama ve geleceğe dair umutlara engel olmadığı bir yaşam diliyor, Dünya Engelliler Gününü kutluyorum.”

