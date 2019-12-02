ROTABusiness ödülleri sahiplerini buldu

Mersin'de yayınlanan ekonomi dergisi ROTABusiness tarafından bu yıl ilk kez 2019’a damga iş ve ekonomi dünyasının başarılı kişi ve kuruluşlarına ödül verildi.

Derginin, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Ticaret Borsası, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği, Girişimci İş Kadınları Derneği gibi Mersin ekonomisinin lider kuruluşlarının başkanlar düzeyinde oluşturduğu seçici kurulun 10 kategoride verdiği ödüller, bir otelde düzenlenen gecede sahiplerini buldu. Geceye, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çasarı, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, oda ve kuruluş başkanları, Mersin iş ve ekonomi dünyasının önemli isimleri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren ROTABusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esat Durak, dergilerinin Mersin ekonomisinin bir paydaşı olarak yayın hayatına devam ettiğini ifade ederek, gerçekleştirdikleri ödül töreninin zor süreçten geçen iş insanlarını ve kuruluşlarını motive etmek ve cesaretlendirmek amaçlı olduğunu söyledi. Ödüllerin dev isimlerden oluşturdukları seçici kurul tarafından verilmesinin bu ödül törenine ayrıcalık kattığını, güvenilir bir yapı oluşturduğunu belirten Durak, geceye katkı sunan ve katılan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Gecede bir konuşma yapan Başkan Seçer ise yerel yöneticiler olarak Mersin’de yatırımın önünü açacak her türlü gayretin içinde olmaları gerektiğini ifade ederek, “Onlarla beraber yürümemiz lazım. Onlarla birbirimize bağıran, çağıran iki ayrı dünyanın insanı gibi değil, gerçekten ortak kaygılarımızın, ortak ideallerimizin, ortak ülkülerimizin olduğu bir grup olarak çalışmamız lazım. İş insanı, siyasetçi, belediye başkanı, milletvekili ya da atanmış bürokrat, kim olursa olsun bu birliği Mersin’de göstermek zorundayız. Bu vesile ile bu ödül gecesinde emeği geçen başta dergi yönetimine ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Seçer’in konuşmasının ardından 10 kategoride verilen ödülleri belirleyen seçici kurula plaketleri verildi. Plaket töreninin ardından da 10 sektörde yıla damgasını vuran kuruluşlar ödüllerini aldı. Ardından da geceye katkı sağlayan sponsor kuruluşlara plaketleri takdim edildi.

MERSİN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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