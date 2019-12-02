30 metrelik kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

Hem sağanak hem kar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek, arama kurtarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde yaşandı. Kültür Sokak'ta çocuklar su bulmak için açılan 30 metrelik kuyudan yavru köpek sesi geldiğini fark etti. İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi köpeğin düştüğü kuyunun bulunduğu bölgeye gelerek kurtarma operasyonu başlattı. Üzerine taşlar ve tahtaların da düştüğü görülen yavru köpek kuyu dibinde sığındığı küçük çukurdan uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

'Çukur' ismi verilen köpek, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdemli Gurup Amirliği tarafından sahiplenilecek.



MERSİN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.