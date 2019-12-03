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Nefes alamayan engelli kızı için asansör yaptırdı Mersin’de yaşayan 65 yaşındaki baba, akciğer ...

İHA

Mersin'de yaşayan 65 yaşındaki baba, idiopatik pulmoner fibrozis (akciğer sertleşmesi) hastalığından dolayı nefes alamayan ve makineye bağlı olarak hayatını devam ettiren yüzde 85 engelli kızının hastaneye gidip gelmesini sağlamak için 3 katlı evinin dışına asansör yaptırdı. Gören herkesin takdirini kazanan baba, bütün vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Nefes alamayan engelli kızı için asansör yaptırdı Mersin’de yaşayan 65 yaşındaki baba, akciğer sertleşmesi hastalığından dolayı nefes alamayan ve makineye bağlı olarak hayatını devam ettiren yüzde 85 engelli kızının hastaneye gidip gelmesini sağlamak için 3 katlı evinin dışına asansör yaptırdı Evine asansör yaptıran baba, gören herkesin takdirini kazanıyor

Mersin’de yaşayan 65 yaşındaki baba, idiopatik pulmoner fibrozis (akciğer sertleşmesi) hastalığından dolayı nefes alamayan ve makineye bağlı olarak hayatını devam ettiren yüzde 85 engelli kızının hastaneye gidip gelmesini sağlamak için 3 katlı evinin dışına asansör yaptırdı. Gören herkesin takdirini kazanan baba, bütün vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan baba Süleyman Bulut, 44 yaşındaki resim öğretmeni kızı için örnek bir davranış sergiledi. İstanbul'da öğretmenlik yaptığı sırada 2014 yılında akciğer sertleşmesi hastalığına yakalanan, günden güne kötüleşen ve son 2 aydır artık oksijen makinesine bağlı hayatını sürdürebilen kızı Aysemin Bulut için, 3 katlı evinin dışına asansör yaptırdı. Kızının yürüyünce kötü olmasından dolayı, hastaneye gitmesi için evine asansör yaptıran baba, gören herkesin takdirini kazanıyor.

"Her atakta kızım kötüleşti"
Kızının durumu ve asansörle ilgili İHA muhabirine konuşan baba Süleyman Bulut, 2014 yılında doktora gittiklerini ve kızının akciğerinde bir leke bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine biyopsi yapıldığını kaydeden Bulut, "Biyopsiden sonra her atakta kızım kötüleşti. Ancak psikolojisi bozulmasın diye, doktorlar okula devam etmesini önerdi. Bir süre daha okula devam etti ancak son olarak iyice kötüleşti ve ben yanına gittim. Oradan direk Ankara'ya gittik ve akciğer nakli için müracaatta bulunduk. Mersin'e kızımı getirdim. İlk dönemlerde merdivenleri falan 5'lik cihazıyla çıkıyordu. Halk eğitimde hem kendi bir şeyler öğreniyordu hem de bir şeyler öğretiyordu. Ondan sonra bir atak daha geçirdi ve hiç gidemez oldu. 5’lik cihaz yetmez oldu, 10’luk cihaz satın aldık" diye konuştu.

"Aşağı inip çıkması için asansör gerekli oldu"
Eskiden belediyeden ambulans talep ettiklerini kaydeden Bulut, "Belediye güzel bir hizmet veriyor ama ambulansta çalışanların güzel bir eğitimden geçmesi lazım. Sonunda kendim arabama cihaz taktırdım. Artık ambulans istemiyorum. Arabamla kızımı hastaneye götürüp getiriyorum. Fakat bu sefer de asansör gerekli oldu. Borç harç asansörü de yaptırdık. Şimdi onunla rahat inip çıkıyor, onda da sandalyeye oturuyor. Cihazlardan oksijen almaya devam ediyor. Sonra arabaya binip hastaneye götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Elektrik konusunda yardımcı olmalarını bekliyoruz"
Yetkililerden kendilerine elektrik konusunda yardımcı olmasını isteyen Bulut, "Kızım 2 bin 700 lira maaş alıyor, bunun bin lirasını elektriğe veriyor, 100 lirasını suya veriyor, yani şu evde benim yanımda yaşamasa zor duruma düşecek. Elektrikler kesildi mi yukarı da jeneratörümüz var koşarak onu çalıştırıyorum. Onu çalıştırmazsak eğer hemen komaya giriyor. Cihazı da devlet karşılamıyor ona 10 bin lira para verdik. Onun dışında medikal ürünlerinin çoğunu da yine kendi paramızla alıyoruz. Elektriğe sosyal güvenlikten 200 lira yardım yapılıyormuş o da 500 lira maaşın altında olursa öyle yapılıyormuş. Asansörü borç harç yaptırdık. İyi ki evimiz var, çocuğun, benim maaşım var. Yoksa daha kötü duruma düşebilirdik. Engellilere çağrım şu dernekleşsinler, dernek vasıtasıyla birbirlerine yardımcı olsunlar" şeklinde konuştu.

"Asansör sayesinde artık hastaneye daha rahat gidebiliyorum"
Aysemin Bulut ise geçmeyen öksürükten dolayı doktora gittiğini ve ilk "astımsın" dendiğini anlattı. Daha sonra öksürükler devam edince başka bir doktora gittiğini belirten Bulut, "Biyopsi yaptılar ve kortizon tedavisine başladılar. Yurt dışından bir ilaç geldi ancak o da fayda etmedi. Şimdi oksijene bağlıyım, oksijen tedavisi alıyorum. Önceden daha iyiydim, taşınabilir bir cihazım var onunla gidip gelebiliyordum her yere. Şimdi ataklardan dolayı böyle oldum. Evimiz 3 katlı evden hastaneye giderken inemiyordum. Asansör yaptırdık. Hastaneye daha rahat gidebiliyorum artık. Yetkililerin bizleri görmesini, yardımcı olmasını istiyorum. Elektrik konusunda yardım bekliyoruz. Mesela oksijen almada kullandığımız hortumları karşılasınlar. Medikaller çok pahalı onları devlet karşılamıyor. O yüzden o konularda yardım yapılabilir. Ben şimdilik alabiliyorum ama alamayanlar da var" dedi.

MERSİN

03 Aralık 2019 Salı

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