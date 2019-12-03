MESKİ’nin acı günü

Hem sağanak hem kar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü personellerinden Müslüme Serpin (54), yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Serpin'in ölümü, kurum personelini üzüntüye boğarken, cenazesi Muğdat Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Sepin'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Değerli mesai arkadaşımız Müslüme Serpin kardeşimizi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi işini hakkıyla yaparak rızkını helalinden kazanan bir arkadaşımızdı. Hepimizin başı sağ olsun. Müslüme Serpin kardeşime Allah’tan rahmet, geride kalan kederli ailesine baş sağlığı diliyorum” dedi.

MERSİN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.