İşitme engelliler için bilgisayar kursu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, işitme engelliler için bilgisayar kursu açtı. Kursta işitme engelli öğrenciler için işaret dili ile temel bilgisayar eğitimi veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, belediye bünyesinde ilk kez işitme engelliler için bilgisayar kursu düzenledi. Kursu başarı ile tamamlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası alacak ve iş başvurularında avantaj sağlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen kursta, Toroslar Halk Eğitim Merkezi Bilgisayar Öğretmeni Zekiye Güneş, işitme engelli öğrencilere temel bilgisayar dersleri veriyor. Güneş’in verdiği eğitimleri, Büyükşehir Belediyesinde işaret dili tercümanlığı yapan Esra Alkan işaret dili ile kursiyerlere çeviriyor. Hafta içi her gün günde 4 saat süren eğitimler 30 Aralık’ta sona erecek ve kursiyerler toplam 163 saat eğitim alacak. Kursiyerler, temel bilgisayar eğitimi, excel, word, powerpoint öğrenecek.



“İlk defa özel öğrencilerle çalışıyorum”

İlk defa işitme engelli öğrencilere ders veren Bilgisayar Öğretmeni Güneş, kurs sayesinde bilgisayara uzak olduğunu ifade ettiği öğrencileri ile ilerleme kaydettiklerini belirtti. Güneş, “163 saat eğitim vereceğiz. Bilgisayara girişi, klavye, kasa, bellek, anakart, internet, eposta nasıl gönderilir, mail adresi nasıl açılır gibi konuları anlatıyorum. Niyetimiz bu belgeyi alıp iş başvurularında kullanmaları. Bilgisayar çok kapsamlı bir konu ve kurs öncesi bu konuya çok uzaklardı ama bayağı ilerleme kaydettik. Ben özel öğrencilerle birlikte ilk defa çalışıyorum. İlk deneyimim oldu” ifadelerini kullandı.



“Bize yönelik hizmetlerin sürekli olmasını istiyorum”

Kursiyerlerden Ümmügülsüm Öztürk ise öğrendiklerini ve duygularını işaret dili ile anlattı. Öztürk, “Bilgisayara girişi, klavyede yazı yazmayı öğrendim. Bilgisayar kursundan çok memnun kaldım. Kurs bitiminde sertifikamı iş başvurularında kullanacağım. Bize bu kursu verenlere teşekkür ederim” dedi.

Kursiyer Zeynep Sümer de “Bilgisayara girişi, klavyeye girişi öğrendim. Yazılım ve donanımı öğrendim. Belediyemizin bize verdiği hizmetlerden çok memnunum. Bunların sürekli olmasını istiyorum. Sertifikamı alınca İŞKUR üzerinden yaptığım başvurularda kullanacağım” diye konuştu.

Servet Elçik, “Özellikle işaret dili destek hattını çok kullanıyorum. İŞKUR’a iş başvurusu yaparken bu sertifika ile başvuru yapacağım ve çok faydası olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

MERSİN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

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