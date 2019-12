Yılmaz: “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz” Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, katıldığı bir radyo programında Toroslar’da hayata geçirdiği ve yapmayı planladığı çalışmalar, vizyon projeler, sosyal belediyecilik hizmetleri, kültürel, sanatsal ve sportif yönden hayata geçen hizmetleri anlattı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede yaptıkları çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitesini daha üst seviyelere çıkartmayı amaçladıklarını söyledi. Yılmaz, hayata geçirecekleri yeni projelerle de Toroslar’ı geleceğe taşıyacaklarını vurguladı.

Başkan Yılmaz, katıldığı bir radyo programında Toroslar’da hayata geçirdiği ve yapmayı planladığı çalışmalar, vizyon projeler, sosyal belediyecilik hizmetleri, kültürel, sanatsal ve sportif yönden hayata geçen hizmetleri anlattı. Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezi (TORTEK) ile ilgili bilgiler veren Yılmaz, açtıkları kurslarla bölge vatandaşına hem ek gelir sağladıklarını hem de hoşça vakit geçirecekleri bir alan sunduklarını söyledi. Yılmaz, “Kurs sonunda belgelerini alan kursiyerler, kendilerine iş imkanı bularak aile ekonomilerine katkı sağlarken, aynı zamanda eğitimlerini devam ettirerek kendi iş yerlerini de açabiliyorlar. Öğrenmenin yaşı yok. Meslek edinmek isteyen bütün vatandaşlarımıza kapımız açık” diye konuştu.



“Toroslar’da 7’den 70’e herkesi sporla buluşturuyoruz”

Toroslar’ın önemli bir spor merkezi haline gelmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yılmaz, “7’den 70’e herkesi sporla tanıştırmak amacıyla yola çıktık. Spor sağlıklı yaşamın en önemli koşullarından biri. Bu anlayışla farklı branşlarda spor kursları açtık. Yakın zamanda ilçemizde yaşayan 67 yaşındaki Durdu Lale’nin tenis kursumuzda eğitim almaya başlaması haberleri medyada yer aldı. Durdu teyzemizin 9 yaşındaki torunu Toprak ile birlikte tenis derslerine katıldığını öğrenince kendisiyle gurur duyduk. 8 Aralık’ta Hülya Avşar ile karşılaşacak olan Durdu teyzemize başarılar diliyoruz. İlçemizde spor adına ciddi adımlar atıyoruz. Kulüplerimizde yetişen sporcularımız, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında başarılar elde ederek bizlere övünç kaynağı oluyor. Bunların yanında da her yaştan vatandaşımızın spora ilgi duyması bizleri gerçekten mutlu ediyor. Spor yapmak isteyen herkesin destekçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“3 Ocak bu yıl da coşkuyla kutlanacak”

3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98’inci yıl dönümünde, yeni nesillere verilen bu kutsal mücadeleyi ve tarih şuurunu aşılamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini dile getiren Yılmaz, geleneksel hale getirdikleri Zafer Yürüyüşünü bu yıl da coşkuyla gerçekleştireceklerini vurguladı. Yılmaz, “Belediyemiz önünde sabah saat 8.00’de başlayacak olan yürüyüşümüz Cumhuriyet Meydanında sona erecek. Başta Türk milleti olmak üzere, Mersin halkı için bağımsızlığı ifade eden oldukça önemli ve özel bir gün olan 3 Ocak Kurtuluş Bayramını yürekten kutluyor, yürüyüşümüze tüm halkımızın katılımını bekliyoruz. Diğer bir etkinliğimiz ise Mersin Yazarlar Derneği ile birlikte organize ettiğimiz 3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu konulu şiir yarışması. Yarışmaya katılmak isteyenler, şiirlerini 13 Aralık 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar derneğe ulaştırabilirler” ifadelerini kullandı.



“İlçemizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz”

Altyapı, ilçe genelinde yapılan çevre düzenlemesi ve eğitimle ilgi çalışmaları hakkında da bilgi veren Yılmaz, “İlçemiz genelinde başlattığımız yol yapım ve onarım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Elektrik, su, kanalizasyon, telefon, internet, doğalgaz gibi altyapı çalışmaları sebebiyle kazılan ve tahrip olan yollarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde alternatif yollar açmanın yanında deforme olan yollarımızda da kilit parke, asfalt serim ve bakım çalışmaları yaparak sürücü ve yayalara güvenli ve konforlu yollar sunuyoruz. Şu an belli noktalarda da altyapı çalışmaları devam ediyor. Altyapısı tamamlanan yollarımıza da en kısa zamanda müdahale ederek vatandaşlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini daha üst seviyelere çıkartmak” dedi.

Daha temiz bir Toroslar ve düzenli bir kent vizyonu için başlattıkları 'Sokakta Temizlik Var' projesinin de devam ettiğini belirten Yılmaz, rutin temizlik hizmetlerimizin yanında ilçe genelinde her gün iki mahalleyi 10'ar kişilik ekiple baştan aşağıya temizlediklerini söyledi. Yeşil alanların korunması ve ağaç dikimine de büyük önem verdiklerinin altını çizen Yılmaz, 450 adet ceviz fidanını toprakla buluşturduklarını, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Geleceğe Nefes Ol Projesi ile de bütün ülkeyle aynı anda fidan dikimi yaptıklarını anlattı.



“Engelsiz Düşler Köyü, Toroslar’a çok yakışacak”

Her yaştan, her kesimden vatandaşa hitap eden projeler üretmek amacıyla kolları sıvadıklarını vurgulayan Yılmaz, “Eğitim benim için en öncelikli konulardan biri. Bu kapsamda ilk olarak seçim vaatlerimizden biri olan Kreş ve Gündüz Bakım Evi Projemizi hataya geçirerek Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek’in ismini verdik. Amacımız, çocuklarımızın gelişimlerine ve eğitimlerine destek olmak. Diğer bir projemiz ise şu an hazırlık aşamasında olan Bilgi Evleri. Bilgi Evleri ile çocuklarımızın okullardan sonra öğretmenler eşliğinde ders çalışabilecekleri, üniversite ve lise sınavlarına hazırlanabilecekleri bir imkan sağlamak istiyoruz. Eğitimle ilgili başka bir projemiz de 'Engelsiz Düşler Köyü'. Toroslarımızda doğanın içinde, engelli vatandaşlarımız için oluşturacağımız merkezde, eğlence, eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleriyle onlar için günlük yaşamda engel olan tüm unsurları ortadan kaldıracağız ve geleceğe daha umutlu bakmalarını sağlayacağız. Fiziksel ve zihinsel engel taşıyan vatandaşlarımıza uygun şekilde tasarlayacağımız Engelsiz Düşler Köyünde, aynı zamanda sanatsal faaliyetler ve atölye çalışmaları da düzenleyeceğiz. Birlikte engelleri aşacağımız bu proje ile daha iyi yarınlar kuracağız” diye konuştu.

Başkan Yılmaz sözlerini, “Daha mutlu bir toplum olabilmenin formülü birbirimize karşı sevgi ve saygı ortamı içerisinde farklılarımızı güzellik ve zenginlik olarak görmekten geçer. Bilginin hızlı hareket ettiği bu çağ, insanların birbirini daha iyi anlamasını ve empati kurabilmesini kolaylaştırıyor. Biz de Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelmiş vatandaşlarımız ile Toroslarımızda toplumsal huzur ve barış ortamını yaşıyoruz. Bir belediye başkanı olarak tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyor, çoğulcu bir bakışla tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla kucaklıyorum” diye tamamladı.

