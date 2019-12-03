Toros Üniversitesi'ne 'eğitim ödülü'

Hem sağanak hem kar!

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Toros Üniversitesi, Rota Busıness Dergisi tarafından 'eğitim ödülü'ne layık görüldü.

Rota Business Dergisi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Mersin İş ve Ekonomi Ödülleri’ töreni düzenledi. 10 kategoride verilen ödül kapsamında, Toros Üniversitesi’ne eğitim kategorisinde 'eğitim ödülü' verildi. Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Sertaç Özveren ödülünü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in elinden aldı.

MERSİN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

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